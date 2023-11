Doppel-Rückzug beim FC Brünninghausen angekündigt

EN-Südkreis. Der Trainer und der Sportliche Leiter werden den FCB aus privaten Gründen verlassen. Schermbeck macht sich Gedanken über den Aufstieg.

Beim FC Brünninghausen haben gleich zwei wichtige Amtsträger ihren Rückzug angekündigt. Der Verein, der aktuell auf Platz 15 der Fußball-Oberliga Westfalen steht, muss sich zur kommenden Saison einen neuen Trainer suchen, denn Rafik Halim wird im Sommer aufhören. Der Sportliche Leiter Thomas Behlke verabschiedet sich sogar schon zum Ende des Kalenderjahres. In beiden Fällen seien laut Vereinsmitteilung private Gründe entscheidend.

Halim erklärte ausführlich seine Beweggründe: „Der Trainerjob frisst einfach zu viel Zeit. Wir haben dreimal die Woche Training, was als Oberligist eigentlich schon zu wenig ist, dann Sonntag das Spiel und als Coach kommt da noch einiges mehr zu. Du musst Spiele aufarbeiten und viele Einzelgespräche führen. Ich habe noch eine Familie, für die möchte ich mir auch Zeit nehmen und alles geht dann halt nicht.“

Während ein Nachfolger für Halim noch gesucht wird, ist die Position von Behlke bereits intern neu besetzt worden: Reza Hassani, der bisherige Teammanager, wird zum 1. Januar 2024 der neue Sportliche Leiter in Brünninghausen.

Schermbeck muss bis zur Regionalliga noch einiges tun

Beim SV Schermbeck haben sich die Verantwortlichen bereits erste Gedanken darüber gemacht, was im Falle eines möglichen Aufstiegs passieren würde, schließlich ist der SVS als Tabellendritter im Moment erster Verfolger des Spitzenduos Sportfreunde Lotte und ASC 09 Dortmund. So erklärte der Sportliche Leiter Cem Kara gegenüber „RevierSport“, dass die Kapazität des Volksbank-Stadions mit 3000 Plätzen zwar ausreichend für die Regionalliga sei, aber trotzdem „jede Menge Umbauarbeiten“ nötig wären, um diverse Mindeststandards an Sicherheit, Presseplätzen und Co. zu gewährleisten.

In ein anderes Stadion auszuweichen, käme für Schermbeck im Aufstiegsfall eher nicht infrage. „Da bieten sich in der Region ja nicht viele Spielstätten an, zumal wir natürlich zu Hause spielen wollen“, betonte Kara. Noch sei das aber ohnehin Zukunftsmusik. Der Fokus liege zunächst auf einem erfolgreichen Hinrunden-Abschluss in den Partien bei den Sportfreunden Lotte und gegen den TuS Bövinghausen.

Erster Neuer für „FinBam“, Bövinghausen muss zahlen

Die SG Finnentrop/Bamenohl hat den ersten Zugang für die kommende Saison vermeldet: Jerome König kehrt nur ein Jahr nach seinem Wechsel zum SV Attendorn ans Bamenohler Schloss zurück. Der 27-Jährige, der im Mittelfeld beheimatet ist, hatte den Verein aufgrund des zu hohen Zeitaufwandes in der Oberliga verlassen. „Bereits damals waren sich beide Seiten einig, dass, sollte sich die Situation bessern, eine Rückkehr immer eine Option bleibt“, schrieb der Verein in einer Mitteilung. Dieser Fall ist nun eingetreten.

Der TuS Bövinghausen muss eine saftige Geldstrafe bezahlen. Weil sich die Fans beim Heimspiel gegen Erkenschwick daneben benommen und den Schiedsrichter-Assistenten bedroht hatten, gab es eine Strafe in Höhe von 2.500 Euro vom Verband.

