Drama am Ende: RE Baskets verlieren nach starkem Auftritt

Schwelm. Nach einer guten Teamleistung müssen sich die RE Baskets Schwelm knapp geschlagen geben. Die Leistung macht Hoffnung auf bessere Ergebnisse.

Die RE Baskets Schwelm haben einen überraschenden Sieg im Rennen um den Klassenerhalt der 2. Basketball-Regionalliga nur knapp verpasst. Die Schwelmer unterlagen nach einer dramatischen Schlussphase in eigener Halle denkbar knapp mit 79:80 (37:43) gegen die DJK ErftBaskets Bad Münstereifel, verkauften sich aber gegen den Tabellensechsten über weite Strecken sehr gut – was angesichts der Aufgabe am kommenden Wochenende Hoffnung macht.

Das Nachholspiel in der kleinen Sporthalle des Märkischen Gymnasiums war bis zur letzten Sekunde hart umkämpft. 1,2 Sekunden vor dem Spielende erpressten die Schwelmer einen Ballverlust der Gäste aus Bad Münstereifel und kamen noch einmal in Ballbesitz. Aus dem letzten Einwurf von der Mittellinie sollte sich aber keine klare Wurfgelegenheit mehr entwickeln, weshalb die Gäste feiern konnten.

Schwelm hat früh mit vielen Fouls zu kämpfen

Der Jubel war groß, schließlich hatte die RE dem Tabellensechsten in einem engen Spiel bis zur Schlusssirene harte Gegenwehr geleistet. „Die Jungs haben trotz aller Widrigkeiten voll dagegen gehalten, das war ein wirklich guter Auftritt gegen einen guten Gegner“, freute sich Maximilian Steeb im Anschluss an die Partie trotz der knappen Niederlage. Sein Team kam früh in Foulprobleme, da die Gäste aus dem Kreis Euskirchen vor allem ihre körperliche Überlegenheit gegen die kleine Schwelmer Mannschaft ausspielte. Das sorgte dafür, dass die RE in einer ungewohnt tiefen Rotation spielen musste.

In der ungewohnt vielen Spielzeit präsentierten sich die Rollenspieler hervorragend und hielten ihre Mannschaft im Spiel. Das Scoring vorneweg führten die Doppellizenzspieler Mauro Nürenberg und Felix Krall an, die am Freitagabend wieder einmal ihre Qualitäten aus der Distanz präsentierten. Auch eine Umstellung des Gegners auf eine Zonenverteidigung stellte die RE zu Beginn des vierten Spielabschnitts nur für einige Minuten vor Probleme, ehe sich das Steeb-Team besser einstellte und die Räume cleverer zu bespielen wusste.

Zählbares gab es am Ende aber trotzdem nicht. „Die Leistung macht Mut für das Spiel gegen Düsseldorf. Die Team-Chemie stimmt“, so RE-Trainer Maximilian Steeb. Am kommenden Wochenende geht es gegen den Vorletzten ART Düsseldorf II – mit einem Sieg könnte die RE einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

RE Baskets Schwelm: Nürenberg (20), Krall (19), Stodolski (17), Conzane (8), Henkel (8), Wessel (7).

