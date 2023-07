Kreisliga A2 23/24: Diese Teams sind neu in der Liga

Schwelm. Die beiden A-Ligen im Fußballkreis Hagen/EN sind eingeteilt worden. Große Überraschungen bleiben aus – nur ein Team bereitet aktuell noch Sorgen.

Es dauert nur noch ein paar Wochen, dann rollt der Ball in der Fußball-Kreisliga A wieder. In der neue Saison warten auf die heimischen Kicker aber ein paar Veränderungen. Der Fußballkreis Hagen/EN hat im Laufe des Staffeltags am vergangenen Wochenende die Einteilung der beiden A-Liga-Staffeln bekannt gegeben. Riesige Überraschungen gibt es in der EN-Gruppe allerdings nicht.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Trotzdem tut sich was: Neu in die A2-Staffel stoßen die beiden heimischen Aufsteiger. Die SG Vatanspor Gevelsberg und die zweite Mannschaft von Blau-Weiß Voerde treten kommende Saison erwartungsgemäß in der EN-Gruppe an. Weil mit den beiden Absteigern VfL Gennebreck und Hiddinghauser FV sowie dem Bezirksliga-Aufsteiger TuS Ennepetal II drei Teams die Liga verlassen, fehlt noch ein Team, um die Sollgröße von 16 Mannschaften zu erreichen. Aufsteiger SpVg. SW Breckerfeld II wird diese schließen und fortan in der A2-Liga an den Start gehen. Da die erste Mannschaft der Breckerfelder bereits in der Hagener Staffel ist, war die Eingruppierung in die A2 notwendig – dafür muss Aufsteiger FC Herdecke-Ende II in die Hagener Gruppe.

Wetters Reserve bleibt großes Fragezeichen

Dort fehlt die zweite Mannschaft des TuS Hasslinghausen, die nicht zum Spielbetrieb der höchsten Klasse auf Kreisebene gemeldet wurde. Fraglich ist zudem noch, ob die zweite Mannschaft des FC Wetter tatsächlich wie vorgesehen in die Saison starten oder sie zu Ende spielen wird.

Gleich fünf Teams aus Gevelsberg gehen in der A2 an den Start, dazu gesellen sich zwei Ennepetaler Klubs, drei aus Wetter, je ein Team aus Breckerfeld, Herdecke und Schwelm sowie drei Sprockhöveler Vereine.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm