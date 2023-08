Basketball ProB Drei Talente sollen in Schwelm den Urspruch-Weg gehen

Schwelm. Lennart Urspruch hat es vorgemacht, jetzt wollen sich die nächsten drei Talente für den ProB-Kader der EN Baskets Schwelm empfehlen.

Der Kader der EN Baskets Schwelm für die kommende Saison in der ProB steht seit Wochen, nun hat der Verein zusätzlich weitere Spieler vorgestellt, die mit einer Doppellizenz Erfahrungen bei den Profis sammeln und für ein anspruchsvolles Training sorgen sollen. In der kommenden Saison werden die drei jungen Theo Karafillidis, Ivan Pehar und Chris Dahm zum Kader des Teams von Trainer Falk Möller stoßen.

Der 18-jährige Theo Karafillidis spielt im Oberliga-Team der RE Baskets Schwelm und hat bei Kooperationspartner Phoenix Hagen Erfahrungen in der NBBL gesammelt. Mit Ivan Pehar (20) und Chris Dahm (19) treten zwei Spieler des Kooperationspartners SW Baskets Wuppertal in die Fußstapfen von Lennart Urspruch, der sich über den gleichen Weg inzwischen zu einer festen Größe entwickelt hat. „Mit Theo, Chris und Ivan ergänzen uns drei Spieler, die sich noch entwickeln müssen, sich im Training aber immer sehr arbeitswillig zeigen und auf hohem Niveau verbessern können. Dazu wird wichtig sein, dass sie weiterhin viel Spielzeit in ihren Hauptteams erhalten“, freut sich Falk Möller über die die Ergänzung der dreit Talente.

