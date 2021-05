Drei Tipps, mit denen der Start in die Laufsaison gelingt

Ennepe-Süd. So können es auch Anfänger laufend mit Corona aufnehmen.

Joggen gehört zum Frühling dazu – in den Zeiten des aktuellen Corona-Lockdowns wird das Laufen wichtiger den je. Vereinssport ist verboten, Individualsport erlaubt. Überdies macht die immer häufiger scheinende Sonne Lust auf Bewegung und lockt ins Freie. Doch die Crux liegt in der richtigen Dosis, ob für Einsteiger oder für Erfahrene. Und welche Strategien helfen beim Einsteigen und Dranbleiben? „Laufen ist ein Sport, der sich insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie noch größerer Beliebtheit erfreut. Für den gesunden Start in die beginnende Laufsaison sollten Hobbyläufer unbedingt einige Dinge im Bereich der Ernährung und bei der Auswahl der Ausrüstung beachten“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock. Drei Tipps für Beginner:

Die Atmung

Laufen ist in: Rund 22 Millionen Deutsche laufen regelmäßig, so der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV). Wer einsteigen will, sollte es locker angehen. Denn viele Laufanfänger neigen dazu, sich zu schnell auszupowern. Kurzatmigkeit, zu hohe Pulsfrequenzen, Seitenstiche und Erschöpfung sind die Folgen. Für den Anfang ist es völlig in Ordnung, wenn das Tempo nicht schneller ist als beim zügigen Gehen. Besonders nach einer längeren Laufpause gilt das Credo: ‚Laufen ohne zu schnaufen‘. Dabei empfehlen die AOK-Experten, durch die Nase ein- und durch den Mund auszuatmen.

Das Training

Es gilt: Kopf und Schultern nicht hängen lassen, den Blick geradeaus richten, die angewinkelten Arme locker mitschwingen. Wer unterschiedliche Schrittlängen testet, findet schnell heraus, welche fürs Laufen oder Walken am angenehmsten ist. Laufen bringt den Kreislauf in Schwung, stärkt das Immunsystem und fördert Stressabbau und Wohlbefinden. Durch das richtige Training lassen sich Begleiterscheinungen wie Muskelkater, Wadenkrämpfen oder Zerrungen sowie Verstauchungen vorbeugen. Um die Laufleistung zu verbessern, ist es wichtig, vor, während und nach dem Laufen richtig zu essen und zu trinken. Gesunde und ausgewogene Ernährung spielt eine große Rolle.

Die Technik

Zurzeit im Trend sind „Fitness-Tracker“: Pulsuhren oder Armbänder. Sie messen Pulsfrequenz, Distanz, Schritte oder Kalorien. Doch helfen sie tatsächlich zum gesünderen Lebensstil? Wichtig für gesundes Laufen ist der richtige Laufschuh, um Schmerzen in Fußmuskulatur und Gelenken vorzubeugen. Ideal ist Funktionskleidung. Sie transportiert den Schweiß von der Haut weg, schützt vor Wind und Regen, ist leicht und trocknet schnell.

