Ein Befreiungsschlag für den TuS Ennepetal?

Ennepetal. Der Fußball-Oberligist kann nach dem ersten Sieg seit langem wieder jubeln. Thamm-Elf steckt aber noch mitten in der Zone der Abstiegsrunde.

Herzliches Jubeln brach aus den Spielern heraus. Aus dem Publikum stürzten die Zuschauer der TuS-Reserve zur grölenden Traube auf den Platz. Selbst der Torhüter sprintet über das gesamte Spielfeld. Eine Welle der Erleichterung sprudelt aus den Ennepetalern heraus.

Es tickt die 89. Spielminute gegen Preußen Münster II, in der Nicolas Külpmann das Endergebnis von 2:1 besiegelt. Eine Welle der Erleichterung rollte los – bis zur zweiten Mannschaft des TuS. Darunter Linus Frölich, der noch ein paar Minuten zuvor bestätigte, wie sehr der Verein aktuell zusammenhalte.

Der errungene Sieg bedeutete viel mehr als nur mit breiter Brust vom Platz zu gehen. Er bedeutete, dass die Erfolgskurve nach fünf Monaten endlich mal wieder nach oben zeigt – so wie die Mundwinkel von Bollmann und Co., die später zufrieden zur Kabine gingen.

Auch Trainer Alex Thamm zeigte sich zufrieden, er resümierte: „Fußball ist letztendlich ein Ergebnisspiel. Die Mannschaft hat nicht aufgehört, füreinander zu kämpfen.“ Dabei wusste er auch um die Anspannung innerhalb seiner Mannschaft, die sich vor allem in der ersten Spielhälfte noch zurückhielt, was sich auch in Form des gegnerischen Tores in der 23. Minute bestätigte.

Trainer Thamm erklärt: „Bis zur 40. Minute haben die Jungs mit angezogener Handbremse gespielt. Sie haben viel zu viel nachgedacht, ob sie auch mal auf Risiko gehen sollen oder nicht.“ Er stellt klar: „Man muss sich eben fragen, ob man ein Spiel gewinnen – oder es nur nicht verlieren will.“

Zwei Rote Karten

Kurz vor Abpfiff der ersten Hälfte war schließlich alles offen, da Maik Bollmann (41.) den Ausgleich erzielte. Die Haltung, die Partie tatsächlich für sich zu entscheiden und den Sieg zu erkämpfen, stellte sich in der zweiten Hälfte bei den Spielern ein.

Der Vorteil und damit der Anstoß für die Thamm-Elf wurde ihnen durch die gezückte Rote Karte des Schiris gegeben, nachdem Kapitän Abdulah El Youbari vom Gegenspieler weggegrätscht wurde und den Platz verließ. Spätestens jetzt drehten die Klutertstädter richtig auf und kämpfen, verhinderten durch den personellen Vorteil beinahe jeden Durchbruch bis in den eigenen Strafraum.

Als dann aber Nils Nettersheim ein so hartes Foul beging, dass auch dieser vom Unparteiischen des Platzes verwiesen wurde, war der personelle Vorteil dahin. Die Gegner gewannen infolgedessen wieder an Stärke. Doch durch ein schnelles Umschaltspiel lief der Ball auch immer wieder in der gegnerischen Hälfte. Die Angriffe des TuS funktionierten vor allem über die Flügel, sodass das Spielgerät kurz vor Ende schließlich vom eben erst eingewechselten Nicholas Külpmann im Netz der Münsteraner landete.

Von Krisenzeit ablenken

In Anbetracht der Umstände in der Ukraine, die Alex Thamm auch durch die Spendenaktion des Vereins hautnah bewusst wurden, spricht er die wichtige Rolle des Fußballs an. „Fußball ist ein Hobby und kann unseren Kopf aus diesen Krisenzeiten holen“, findet er. „Für drei Stunden können wir uns mal ablenken und das Thema in den Hintergrund stellen. Ich sage auch immer, dass Fußball ein Spiel und kein Kampf ist“, betont er. „Die Ukrainekrise und unser Fußballspiel müssen wir voneinander trennen.“

