Ein junges Tanzpaar aus Schwelm nimmt Haltung an

Seit knapp sechs Jahren schweben sie gemeinsam übers Parkett. Sara Aparicio und Jannis Till sind Turniertänzer, die sich im „TanzCentrum-EN“ gesucht und gefunden haben.

Schon im Alter von sieben Jahren hatte Jannis mit dem Tanzen begonnen, nachdem es ihm seine Eltern und sein Bruder vorgemacht haben. Die Schwierigkeit war dann nur, ein passendes Gegenstück zu finden, nachdem er an den ersten Schnupperversuchen im Paartanz Gefallen gefunden hatte. „Mit anderen Tanzpartnerinnen hatte es nicht so gut geklappt. Und dann kam Brigitte mit Sara um die Ecke“, schildert Jannis, wie er und Sara damals mithilfe ihrer Trainerin Brigitte Ocklenburg zusammengefunden haben. Auch Sara hatte sich durch ihre tanzverrückten Eltern beeinflussen lassen und saß als kleines Kind neben der Tanzfläche, bis sie schließlich selbst in eine Kindergruppe eingestiegen ist. Mittlerweile haben sich die beiden eingetanzt und sind aufeinander abgestimmt, was sich unter anderem anhand ihres „Sways", also ihres gemeinsamen Schwungs, äußert.

Fast genauso lange sind sie daher im Breitensport aktiv und treten auf Turnieren gegen andere Jugend-Paare im Standardtanz an. Seit März letzten Jahres beweisen sie ihre Fähigkeiten auch im Turnierbereich des Leistungstanzes, in dessen Rahmen sie in der „Einsteiger"-Leistungsklasse D auf Wettkämpfen jeweils drei Choreographien einstudieren. Durch die Corona-Unterbrechung mussten die Wettkämpfe jedoch zunächst auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden.

Während einer normalen Saison schwingen Sara und Jannis auf rund fünf Turnieren das Tanzbein. Im letzten Monat war es wieder soweit: Die Beiden konnten sich in ihre schicken Turnier-Outfits werfen und vor Konkurrenz und Jury performen. „Wir mussten erstmal wieder reinkommen“, erzählt Sara vom ersten Turnier nach der Pause. „Auch die Organisation war eine andere, da mussten wir uns erstmal dran gewöhnen“, fügt Jannis hinzu und bezieht sich auf die Vielzahl an Hygienevorschriften, an die sich das Event und auch die Tanzpaare anpassen mussten. Im August standen sie bei den Junioren-Landesmeisterschaften in Brühl auf dem Parkett, darauffolgend traten sie aber auch bei den Landesmeisterschaften in Bielefeld an, die für die Hauptgruppe, also Tänzer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, ausgelegt war. Hier darf die Jugend mittanzen, um Erfahrungswerte mitzunehmen.

Viermal pro Woche Training

Die beiden Tanzbegeisterten haben neben dem Spaß am Sport noch eine weitere Gemeinsamkeit: Sie gehen ihre Ziele sehr diszipliniert an. Viermal die Woche wird trainiert, damit die Techniken von Walzer und Co. richtig sitzen, wenn es drauf ankommt. Insbesondere bei den Einsteigern werden die Schritte und Drehungen ganz genau begutachtet, wenn sie vor die Jury treten. Es wird darauf geachtet, dass sie weniger Posen machen, sondern die Techniken richtig beherrschen. In den höheren Klassen sind dann aber auch wiederum Posen erlaubt. Durch die gemeinsamen Erfahrungen sowohl auf den Turnieren als auch im ständigen gemeinsamen Training hat sich ein enges Verhältnis zwischen Sara und Jannis etabliert. „Im Laufe der Jahre hat sich eine richtige Freundschaft entwickelt, da man sich ja auch regelmäßig sieht“, erklärt Sara. „Man muss Vertrauen ineinander haben, weil man ja auch Hebungen macht und man sich da auf den anderen verlassen können muss.“

Gemeinsam weiterentwickeln

Für die Schülerin und den angehenden Werkzeugmechaniker waren insbesondere die ersten Plätze eine emotionale Angelegenheit. Ganz speziell waren auch die Turniere, bei denen sie besser abgeschlossen haben als die Paare, zu denen sie vorher aufgeschaut und die sie dann leistungstechnisch abgehängt haben.

Ob die Pandemie ihnen noch einmal einen Strich durch die Rechnung macht oder nicht, Sara und Jannis wollen sich als Tanzpaar weiterentwickeln. Ihr nächstes Ziel ist es, weiterhin Turniere zu gewinnen und in die nächsthöhere B- und dann A-Klasse aufzusteigen. Das Highlight wäre dann die Sonderklasse, die das höchste Leistungsniveau im Turnierbereich darstellt. Irgendwann wollen die beiden auch zur Weltmeisterschaft. Um daran teilnehmen zu können, müssen Tänzer aber zunächst Landesmeister und dann auch Deutscher Meister werden. „Untereinander haben wir schon das Bestreben, unsere Ziele zu erreichen und dabei Spaß zu haben“, so die 15-jährige Sara. „Wir trainieren ja auch viel, um dort hinzukommen.“ Doch ein Schritt nach dem anderen. 2021 wollen sie Landesmeister werden. Die Umstellungen, die ihre Privatleben in den nächsten Jahren , wenn sie Schule und Ausbildung hinter sich haben, mit sich bringt, werden eine Herausforderung der ganz anderen Art.