Ein Punkt beim Spitzenteam, aber für Vogelsang war mehr drin

Schwelm. Der TVE Vogelsang rockt weiter durch die Volleyball-Verbandsliga, bei den SG Schwelm Volleys läuft dagegen eher der Trauermarsch. Der Überblick:

Die Wege des TV Eintracht Vogelsang und der SG Schwelm Volleys könnten in der Volleyball-Verbandsliga kaum unterschiedlicher verlaufen. Die Aufsteigerinnen aus Gevelsberg halten gut mit und haben am Samstag gegen den SuS Olfen, einen der Favoriten, den nächsten Zähler geholt. Der SG Schwelm steht in ihrem zweiten Verbandsliga-Jahr weiter mit leeren Händen da und leistete sich gegen die DJK Blau-Weiß Annen zu viele Fehler.

TVE Vogelsang – SuS Olfen 2:3

Ein Punkt gegen ein Spitzenteam liest sich erst einmal gut für den TVE. Doch: Die Chance auf den Sieg vergab Vogelsang gleich doppelt. Die Sechs von Gernot Jost startete super gegen die erfahrenen Gäste. Sie war fokussiert und heimste die ersten beiden Sätze ein (25:19 und 27:25). Die Gegnerinnen konnten dann allerdings ihre Leistung steigern. „Sie haben routiniert gespielt. Bei uns schlichen sich Unkonzentriertheiten ein“, sagte Jost. Olfen gewann die Sätze drei und vier (25:21, 25:17).

Im entscheidenden fünften Satz legte Gevelsberg wieder vor, führte zwischenzeitlich 7:2. Knackpunkt war dann die Auswechselung von Lea Bahr. „Sie war total ausgepowert und fehlte zuletzt wegen einer Erkältung im Training. Leider fehlte uns mit ihr die Hauptspielerin in Annahme und Angriff“, haderte der TVE-Trainer. Die Gegnerinnen haben weiter stark aufgeschlagen, spielten überwiegend fehlerfrei.

Der TVE hatte beim Stand von 14:13 die Gelegenheit, den Sack zuzumachen. Aber eine diskussionswürdige Entscheidung der Schiedsrichterin brach ihm das Genick: „Ein Ball fiel klar ins Feld der Gegnerinnen. Die Schiedsrichterin entschied auf Aus. Auch die Gegnerinnen haben sich gewundert, aber nichts gesagt. Wir hatten keine Möglichkeit, Protest einzulegen. Das war bitter“, erzählte Jost. Olfen drehte das Spiel und gewann den letzten Satz 16:14.

Schwelm Volleys – BW Annen 0:3

Die Mannschaft von Trainer Gereon Duwe hat wieder keinen Punkt gesammelt. Der erste Satz lief gut: Schwelm hatte beim Stand von 24:23 einen Satzball, leistete sich allerdings einen Aufschlagfehler und Annen nutzte dies zum 26:24 aus. „Durch zu viele Eigenfehler haben wir es versäumt, den ersten Satz früher zu gewinnen“, bedauerte der Coach. Satz zwei und drei liefen nicht gut für die SG. „Im zweiten Satz sind wir durch Annahme-Probleme gar nicht gut ins Spiel gekommen, kamen aber wieder heran. Uns hat aber die Souveränität und Erfahrung gefehlt“, beschreibt es Duwe. Nach dem 17:25 war die Luft bei den Volleys raus. Sie unterlagen im dritten Satz deutlich mit 8:25.

