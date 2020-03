Die Premiere war gelungen. Die SF Ennepetal hatte zusammen mit dem Leichtathletik-Kreis zur jährlichen Waldlaufmeisterschaft im Cross- und Waldlaufen geladen. Ab dem Dorma-Sportpark ging es für die Läuferinnen und Läufer der verschiedenen Altersklassen los und nachdem sie die verschiedenen Distanzen bewältigt hatten, kamen sie dort auch wieder an. Der Untergrund im Wald war der Witterung entsprechend aufgeweicht, aber dennoch gut zu laufen. Als der Pechvogel des Tages dürfte der Schwelmer RE-Athlet Vasilios Skourtis in diese Historie eingehen.

Debütant nimmt sich viel vor

Über 2780 Meter war der Schwelmer Debütant an den Start gegangen. Vasilios Skourtis hatte sich viel vorgenommen, war auch auf dem besten Wege, seine M13-Klasse zu gewinnen. Der Vorsprung wurde größer und größer. Dann das Missgeschick. „An einem Abzweig im Wald fehlte ein Streckenposten. Dort ist er falsch abgebogen ist“, so Uli Ebel von RE Schwelm. Das bedeutet schließlich die Disqualifikation. „Leider kann man nicht an jeder Absperrung immer einen Ordner stehen haben, aber alles war ausgezeichnet“, entschuldigte sich Dirk Baunscheidt, der Vorsitzende des Leichtathletikkreises, sprach aber insgesamt von einer sehr harmonischen Veranstaltung. Dass zwischendurch Fahrradfahrer mal ein Schild umgehängt hatten, gehörte zu den Unwägbarkeiten, die bei einer solchen Veranstaltung nie auszuschließen sind.

Keine Frage also, dass allenthalben Zufriedenheit über die Premiere der SF Ennepetal herrschte. Acht Vereine und insgesamt 108 Läuferinnen und Läufer nahmen an den Titelkämpfen teil. Die Gastgeber taten sich vor allem in den höheren Altersklassen hervor und stellten mit Stephan Duggen den Gesamtsieger des – allerdings nur von sieben Läufern in Anspruch genommenen – abschließenden Laufs über 8500 Meter.

Spannung über 5640 Meter

Viel spannender ging es bei den Männern über 5640 Meter zu. Lukas Dombrowski (LG Fichte-Elsey-Kabel) und der erst 16-jährige Daniel Sieberg (RE Schwelm) liefen mit 25:01 Minuten zeitgleich über die Ziellinie und durften sich den ersten Platz teilen. Deutlich dahinter kam Siebergs Trainer Uli Ebel (26:09min) ins Ziel. „Ich muss mir eingestehen, dass Daniel Sieberg schon seit Jahren auf den kurzen Distanzen im Stadion nicht mehr zu schlagen ist und seit diesem Jahr ist er auch auf den längeren Distanzen schneller als ich“, sagte Ebel im Ziel.

Ebel war allerdings wenig enttäuscht. Im Gegenteil. Für RE Schwelm freute er sich, dass aus seinem Verein ungewöhnlich viele Cross-Wettkampfneulinge am Start waren. Gleich sechs Debütanten waren am Start. Nicht nur das, sie sorgten bei den Premieren auch für gute Zeiten und Platzierungen. So bestimmten Elisa Rabe, Zwillingsschwester Thalia Rabe, Svenja Kuls und Lia Ruthmann die 1710 Meter – und belegten als U12- beziehungsweise U10-Mannschaft den ersten Platz.

Start-Ziel-Sieg für Rosa Opitz

Weitere Kreismeister stellten die Kreisstädter Rosa Opitz, die über 2780 Meter einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg (15:26min) lief, Ben Brüssow und Franziska Ebel, die die 4210 Meter in ihren Altersklassen beherrschten. RE Schwelm heimste die meisten Kreismeisterschaften ein mit zwei Einzel-, zwei Mannschafts- und einem Altersklassetitel. TuS Breckerfeld holte vier Einzel-, zwei Mannschafts- und fünf Altersklassetitel, und Gastgeber SF Ennepetal freute sich über einen Einzel-, einen Mannschafts- und sechs Altersklassetitel.