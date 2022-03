EN-Basketballer beim Freiwurf: Kein Grund zur Panik, oder?

Ennepetal/Gevelsberg/Schwelm. Der Gang zur Freiwurflinie ist für Basketballer Routine – aber bei weitem nicht für jeden. Dabei ist der Freiwurf doch der einfachste Wurf, oder?

5,80 Meter sind es genau, die es zu überwinden gilt. Für einige Basketballer ist der Schritt an die Freiwurflinie reine Routine, bei anderen löst er Schweißausbrüche aus. Dabei sieht es doch so einfach aus, wenn geübte Spieler das orangene Spielgerät lässig und mit fast blinder Sicherheit durch die Reuse ins Netz hängen. Wieso also treffen Basketballerinnen und Basketballer nicht einfach jeden Freiwurf? Und wieso gibt es Spieler, deren Schwäche von der Freiwurflinie für ihre Teams zum Verhängnis werden kann? Eine Spurensuche.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Falk Möller weiß es genau. Für ihn waren Freiwürfe nie ein großes Problem. Der Trainer des Basketball-ProB-Ligisten EN Baskets Schwelm ist in Fachkreisen aber auch bekannt für seine starke Wurftechnik. „Eigentlich ist das der einfachste Wurf in unserer Sport“, sagt er. Die Einschränkung „eigentlich“ nimmt Möller dabei bewusst mit in seine Äußerung, denn die Theorie unterscheidet sich von der Praxis dann doch.

Großer psychischer Druck

Denn obwohl die Sicht auf den Korb frei ist und der Freiwurfschütze ausreichend Zeit hat, seinen Wurf vorzubereiten, fliegt nicht jeder Wurf von der Linie durch die Reuse. „Die ganze Halle schaut in diesen Sekunden eben nur auf dich“, weiß Möller und nennt damit einen der Gründe, warum es gar nicht so einfach ist, jeden Freiwurf auch tatsächlich erfolgreich zu verwandeln. Die Spieluhr ist angehalten, die anderen Spieler stehen um die Freiwurfzone herum und schauen wie die Zuschauer gespannt, wie sich der Werfer an der Linie schlägt. Nicht selten versuchen die gegnerischen Fans für Ablenkung zu sorgen, um den Freiwerfer aus der Konzentration zu bringen. „Und mit diesem Fokus kommt halt jeder Spieler anders zurecht“, sagt Möller.

Während eines Freiwurfs im US-amerikanischen College-Basketball machen die Zuschauer dem Werfer das Leben schwer. Foto: aFP

Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt dabei auch die vorherige körperliche Belastung des Spielers. Deswegen trainieren Basketballer den Freiwurf unter spielnahen Bedingungen. „Es geht immer um irgendwas, mal um Linienläufe oder mal um andere Dinge“, beschreibt Lukas Erdhütter von der TG Voerde. Oft finden Übungen dieser Art am Ende einer jeden Trainingseinheit statt, damit die Spieler verausgabt sind – wie in den letzten Minuten eines Basketballspiels.

Die Schwäche eines Spieler verändert das ganze Spiel

Denn vor allem gegen Ende eines engen Spiels, wenn beide Teams besonders intensiv verteidigen und dem Gegner keine einfachen Punkte schenken, kommt es zu vielen Gängen an die Freiwurflinie. Gerade dann ist Nervenstärke gefragt – auch wenn in dieser Phase vor allem versucht wird die Spieler an die Linie zu bringen, die dort eher nicht ihre Stärken haben.

Vor allem die großen Basketballer unter dem Korb gelten hier oft als erstes Ziel von Foulspielen. So wie einst Shaquille O’Neal in der nordamerikanischen Profiliga NBA. O’Neal war einer der dominantesten Spieler, die jemals unter den Körben der Basketballwelt gewütet haben. Wegen seiner schier unerschöpflichen Energie wurde der 2,16 Meter große und 150 Kilogramm schwere Center auch „Diesel“ genannt. Nur Freiwürfe werfen konnte er nie. Gerade einmal 40 Prozent seiner Würfe von der Linie waren erfolgreich, weshalb sich einige Gegner eine besondere Taktik überlegten, um O’Neals Dominanz zu stoppen. „Hack-a-Shaq“ war geboren – und kurze Zeit später nach einer Regelanpassung auch schon wieder verschwunden.

Die Anzahl macht viel aus

Doch das Foul als taktisches Mittel gibt es immer noch. Aber warum ist die Quote der großen Basketballer bei Freiwürfen so gering? „Es gibt eben nicht so viele große Menschen“, sagt Maximilian Steeb. Was erst einmal seltsam klingt, macht nach der Erklärung des erfahrenen Jugendtrainers durchaus Sinn. „Sie müssen sich nicht so viel Mühe geben wie die vielen kleineren Spielern, die sich auf den Guard-Positionen tümmeln“, sagt Steeb. Denn Spielzeit bekommen sie aufgrund ihrer körperlichen Voraussetzungen immer.

Center Daniel Mayr beim Freiwurf. Foto: Michael Scheuermann

Wie der Wurf rein technisch abläuft, ist relativ schnell erklärt. „Wir holen die Kraft aus den Beinen und geben dem Ball mit den Fingern die Richtung“, erläutert Steeb. Bei guten Werfern knickt das Handgelenk nach dem Wurf ab. Der Griff in die Keksdose ist ein Zeichen dafür, dass der Spieler die Hand und die Finger lange am Ball hatte – und das ist oft gut. Griff in die Keksdose? Genau an diesen Griff in einen tiefen Zylinder erinnert die Bewegung, die, wenn sie aus der natürlichen Bewegung heraus kommt, einen guten Wurf kennzeichnet.

Wie die Wurfbewegung aber allgemein aussieht, ist eigentlich egal. „Jeder wirft so, wie er sich wohlfühlt und ich muss jeden so trainieren, wie er es braucht“, weiß Steeb. Wichtig ist ja ohnehin nur das Resultat – egal wie.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm