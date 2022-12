EN-Baskets-Coach Möller: „Wir müssen höllisch aufpassen...“

Schwelm. Die Baskets Schwelm hoffen gegen Gießen auf die Rückkehr eines Leistungsträgers und das Debüt von Boutte. Trotzdem schlägt Trainer Möller Alarm.

Passend zum Jahresende können die EN Baskets Schwelm personell aufatmen. Wenn die Basketballer an diesem Freitag um 19.30 Uhr auswärts beim ProB-Schlusslicht Gießen Pointers antreten, können sie das endlich mal wieder mit einem vollen Kader. Die dreizehntägige Pause rund um die Feiertage hat den heimischen Sportlern mehr als gut getan. Zudem soll der Neuzugang Joshua Boutte sein Debüt geben.

Das alles sorgt für große Erleichterung beim Schwelmer Headcoach Falk Möller. Zuletzt dürfte ihm die personelle Situation seiner Mannschaft das eine oder andere graue Haar beschert haben. Schließlich war seine Truppe zuletzt dauerhaft unterbesetzt. Bestes Beispiel war das jüngste Spiel gegen die Iserlohn Kangaroos, bei dem Möller nur sechs Spieler zur Verfügung standen – und es trotzdem zu einem Sieg reichte.

Gute Vorzeichen

Im Gegensatz zum Derby vor knapp zwei Wochen sind dieses Mal die Vorzeichen für Schwelm gut. Besonders, dass der Neuzugang Boutte zum ersten Mal seit seiner Verpflichtung mitmischen kann, könnte den Baskets durchaus helfen. In den zwei Trainingseinheiten, die der Forward bisher absolviert hat, hinterließ er einen sehr guten Eindruck beim Trainer. „Er arbeitet sehr intensiv, passt sich der Mannschaft sehr gut an und macht uns Spaß“, lobt Möller ihn. Er sei genau die Neuverpflichtung, die er sich gewünscht hätte und zeige bis jetzt in den wenigen Tagen das, was er erwartet habe.

„Es stand außer Frage, dass wir jemanden holen mussten. Der Kader war viel zu dünn“, erklärt Möller, dem in diesem Monat Center Brett Reed weggebrochen ist, der aus privaten Gründen zurück in seine Heimat in die USA gereist ist. „Jetzt haben wir den Eindruck, dass wir den richtigen Spieler geholt haben“, freut er sich.

Deswegen warnt Möller

Aber nicht nur Boutte sorgt für eine gute Stimmung bei den Baskets, auch die allgemeine Personallage hat sich über die Feiertage entspannt. Marius Behr und Lennart Urspruch sind wieder gesund und können nach ihrer Zwangspause gegen Gießen auflaufen. Eventuell wird auf Malik Eichler nach seinem Bandscheibenvorfall die ersten Minuten wieder absolvieren können. „Unser Neuzugang ist da und unsere Verletzten kommen wieder, wir werden auf jeden Fall einen breiteren Kader haben und wahrscheinlich mit zehn Mann antreten können“, ist Möller glücklich.

Doch so gut die Ausgangslage scheint, warnt Möller dennoch vor dem Gegner. „Wir müssen höllisch aufpassen und unser Top-Niveau abrufen. Es wird ein total schweres Spiel“, ist sich der Coach sicher. Dabei will er sich nicht von der aktuellen Tabellensituation trügen lassen. Denn die Gießener sind Tabellenletzter der ProB. „Doch sie sind kein Kanonenfutter und entwickeln sich noch. Sie haben sich zwei Verstärkungen aus Österreich geholt“, sagt Möller.

Doch den sechsten Sieg in Folge möchten die EN Baskets Schwelm auf jeden Fall holen – und so daran anknüpfen, was man vor Weihnachten gezeigt hat. „Wir haben es hinbekommen, dass es unangenehm ist, gegen uns zu spielen“, sagt Möller. „Wir haben uns als Mannschaft gefunden und zeigen immer wieder unseren Kampfgeist. Zudem spielen wir einen attraktiven Ball“, lobt der Headcoach. Mit den Möglichkeiten, die man hätte, stehe man zum Jahresende gut da.

