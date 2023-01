EN Baskets haben schnelle Chance auf Wiedergutmachung

Malik Eichler kämpft in seinem bisher einzigen Heimspiel für die EN Baskets gegen die BSW Sixers um den Ball.

Schwelm. Vier Tage nach der Pleite bei Schlusslicht Gießen müssen die EN Baskets wieder ran. Gegner Wolmirstedt ist gefährlich wie ein angeknockter Boxer.

Viel Zeit blieb den EN Baskets Schwelm nicht, um die unerwartete wie unnötige Pleite bei den Gießen Pointers zu verarbeiten. Bereits am Dienstag geht es für die ProB-Basketballer in eigener Halle weiter, wenn die SBB Baskets Wolmirstedt zum Nachholspiel in der SchwelmArena gastieren. Wenn es dann um 19.30 Uhr zum Hochball geht, muss das Team von Trainer Falk Möller den enttäuschenden Auftritt aus dem Gießen-Spiel schnell aus dem Kopf bekommen.

Mit dem Gast aus Wolmirstedt kommt dabei ein ambitioniertes Team nach Schwelm, dass den eigenen Ansprüchen bisher noch nicht gerecht werden konnte. Noch im Sommer hatten die Sachsen das klare Ziel Aufstieg ausgegeben, laufen dieser Ankündigung aber bisher eindeutig hinterher. Der im Sommer verpflichtete zweifache ProB-Topscorer Mubarak Salami (zuvor bei Absteiger ETV Hamburg) ist bereits wieder weg, das restliche, ohnehin schon gut besetzte Team zeigte sich am vergangenen Wochenende aber verbessert. In Stahnsdorf gab es einen knappen 63:60-Sieg für Wolmirstedt – wobei die SBB Baskets für ihre Verhältnisse sehr wenig Punkte des Gegners zuließen.

Schwelms Möller warnt vor gefährlichem Gegner

Schwelms Trainer Falk Möller warnt trotz des bisher mit sechs Siegen und fünf Niederlagen eher dürftigen Start des ambitionierten Gegners vor einer bösen Überraschung. „Ich habe bereits vor der Saison gesagt, dass sie für mich den besten Kader der Liga haben. Bislang haben sie noch ein paar Probleme, haben aber auch schon unter Beweis gestellt, was für ein enormes Potenzial im Kader steckt“, so Möller.

Sein Team hat dabei Wiedergutmachung zu betreiben, nachdem es sich laut Möller bei der Pleite bei Schlusslicht Gießen ein wenig überheblich präsentierte. Helfen wird dabei, dass Center Malik Eichler erstmals seit seinem Bandscheibenvorfall wieder vor heimischen Publikum auflaufen können wird. Damit sind die Schwelmer nach einigen Wochen ohne echten Center nach der Verpflichtung von Joshua Boutte doppelt auf der Fünf besetzt.

