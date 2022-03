EN Baskets: Lok Bernau kommt mit EuroLeague-Erfahrung

Schwelm. Das letzte Heimspiel der Hauptrunde könnte für die EN Baskets Schwelm noch einmal ein richtiger Knaller werden – denn der Gegner muss gewinnen.

Heimspieltag und 900 Zuschauer sind zugelassen, die Playoffs sind bereits unter Dach und Fach: Die Voraussetzungen für einen gelungenen Samstagabend in der SchwelmArena sind gegeben, wenn die ProB-Basketballer der EN Baskets Schwelm zum letzten Auftritt der Hauptrunde gegen Lok Bernau bitten (Hochball 19.30 Uhr). Dass es dabei zu einem sportlichen Leckerbissen kommt und keine Spur von Sommerbasketball aufkommt, dürfte angesichts der tabellarischen Ausgangssituation vor allem der Gäste klar sein. Bernau muss in Schwelm gewinnen, um die letzte kleine Chance auf eine Teilnahme an den Playoffs zu wahren.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Entsprechend stark besetzt und motiviert erwartet Schwelms Trainer Falk Möller die Gäste aus dem Berliner Umland. „Ich rechne mit voller Kapelle“, sagt er. Und die hat es in sich – wie beispielsweise Malte Delow. Der 20-jährige Aufbauspieler ist eigentlich fester Bestandteil des Kaders von ALBA Berlin, spielt dort auch bereits in der EuroLeague. Delow ist eines der vielen Talente, die in Bernau Erfahrungen sammeln, bevor es in die BBL geht, andere Spieler wie der US-Amerikaner Dan Oppland führen diese jungen Diamanten mit ihrer Erfahrung heran. Insgesamt haben die Bernauer keine überragenden Einzelkönner, vielmehr ist es das gute Kollektiv voller gut ausgebildeter Basketballer, dass jedes Team in der ProB vor Probleme stellen kann.

Nur selten in gleicher Besetzung

In dieser Saison aber musste Bernau immer wieder personelle Veränderungen hinnehmen, kein einziger Spieler konnte alle 19 bisher absolvierten Begegnungen mitmachen – gerade einmal drei bringen es auf 17, der 38-jährige Oppland und der 17-jährige Rikus Schulte auf 18 Partien. Ein Grund, warum die Lokomotive in dieser Saison den Erwartungen noch hinterherfährt und um die Playoffs bangen muss. Mit einer Niederlage in Schwelm dürfte dieser Zug wohl abgefahren sein.

Die EN Baskets müssen zusehen, aus den verbleibenden beiden Spielen möglichst noch zwei Siege zu holen. Nur dann würde sich die Ausgangssituation vor den Playoffs noch einmal verbessern – und womöglich den Heimvorteil in der ersten Runde bedeuten. Einen ersten Schritt können die Schwelmer dafür am Samstag gehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm