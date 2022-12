EN Baskets schwach! Siegesserie gegen Schlusslicht gerissen

Schwelm. Die Baskets Schwelm blamieren sich gegen das noch sieg- und punktlose Ligaschlusslicht. Eichler-Comeback und Boutte-Debüt zeigen keine Wirkung.

Die EN Baskets Schwelm sind zum Jahresabschluss knapp an ihrem sechsten Sieg in Folge gescheitert. Am Freitagabend brach die Siegesserie der Mannschaft von Coach Falk Möller beim Auswärtsspiel gegen das Tabellenschlusslicht Gießen Pointers. In einer gegen Ende hitzigen Partie verloren die Schwelmer in der ProB mit 88:91 (51:41).

Dabei hatten sich die EN Baskets beim Blick auf ihr Aufgebot große Hoffnungen gemacht. Marius Behr und Lennart Urspruch kehrten gesund zurück, Malik Eichler absolvierte seine erste Partie nach seinem Bandscheibenvorfall und Neuzugang Joshua Boutte gab sein Debüt für seinen neuen Arbeitgeber. Die Schwelmer erwischten die bessere erste Hälfte und entschieden die ersten beiden Viertel jeweils mit fünf Punkten Vorsprung für sich (26:21, 25:20).

Grund für die Pleite

Nach der Pause drehten jedoch die Gießener auf und erzielten 27 Punkte im dritten Viertel. Coach Falk Möller nennt die mangelhafte Verteidigung als klaren Grund für die Niederlage. „Wenn man vor Überheblichkeit denkt, man kann eine Mannschaft outscoren, ohne richtig zu verteidigen, dann geht das halt schief. Wir kassieren 91 Punkte gegen ein Team, dass normalerweise 65 erzielt“, meint Möller. Entsprechend sei die Einstellung gegen den Tabellenletzten nicht die richtige gewesen.

