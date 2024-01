EN Baskets Schwelm: Die aktuelle Begeisterung ist berechtigt

Schwelm Sechs Siege in Folge, Platz zwei und gute Aussichten auf die Playoffs: Die ProB-Basketballer können Großes erreichen. Ein Kommentar.

Es könnte aktuell kaum besser laufen bei den EN Baskets Schwelm. Sechs Siege in Serie haben die Schwelmer Basketballer in der ProB auf den zweiten Tabellenplatz katapultiert, der Vorsprung auf Platz neun ist inzwischen beachtlich. Die, wie in jedem Jahr, ausgerufene Zielsetzung, sich für die Playoffs zu qualifizieren, könnte in dieser Saison deutlich früher erreicht werden, als noch in der vergangenen Spielzeit. Die Euphorie rund um das Team von Falk Möller ist entsprechend groß und trägt das Team durch die vergangenen Wochen. Berechtigt ist sie ohnehin.

Was die Finanzen angeht, das macht Geschäftsführer Stephan Völkel immer wieder deutlich, gibt es andere Vereine in der ProB, die eigentlich dort stehen müssten, wo die EN Baskets aktuell stehen. Den Verantwortlichen ist es vor dieser Saison mit den deutlich geringeren Mitteln gelungen, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen, die in diesem Jahr deutlich gefestiger wirkt als noch im Vorjahr. Nicht zuletzt Kapitän Chris Frazier bestätigte die gute Chemie des Teams zuletzt.

Selbst den Trainer lässt die Euphorie nicht kalt

Wie wichtig eine funktionierende Einheit sein kann, zeigt sich aktuell auf dem Spielfeld. Selbst der sonst eher nüchterne Trainer Falk Möller lässt sich von der aktuellen Euphorie rund um sein Team anstecken – vom Aufstieg will er aber nichts wissen. Sein Team spielt allerdings so, als müsste sich Möller im weiteren Saisonverlauf durchaus mit diesem Thema auseinandersetzen müssen.

