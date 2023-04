EN Baskets Schwelm: Die Entscheidung fällt rund um Berlin

Schwelm. Die Ausgangslage ist klar: Nur mit einem Sieg können die EN Baskets noch in die Playoffs einziehen – wenn Iserlohn in der Nachbarschaft verliert.

Ein klein wenig verrückt ist die Ausgangslage schon. Ob die Saison für die EN Baskets Schwelm oder die Iserlohn Kangaroos endet, entscheidet sich rund um Berlin herum. Sowohl die Schwelmer wie auch die Iserlohner treten im Umland der Bundeshauptstadt an, lediglich 20 Kilometer Luftlinie trennen die beiden Spielorte der Kontrahenten um die Playoffs in der ProB Nord. Die Ausgangslage ist dabei klar vor dem letzten Spieltag. Gewinnt Schwelm bei den TKS 49ers südlich von Berlin in Stahnsdorf und unterliegt Iserlohn beim Tabellenführer Lok Bernau nördlich der Hauptstadt, springen die EN Baskets noch auf Platz acht – und hätten damit ihr Saisonziel doch noch erreicht.

Der Trend spricht dabei für die Schwelmer, die sich mit dem Sieg am vergangenen Wochenende über Itzehoe überhaupt noch die Chance sicherten, am letzten Spieltag doch noch unter die ersten Acht zu springen. Die 49ers hingegen haben ihre gute Ausgangslage noch vor wenigen Wochen durch zuletzt vier Niederlagen in Serie verloren – und stehen nun in eigener Halle gegen Schwelm wie die Gäste mit dem Rücken an der Wand. Allerdings kassierten die Stahnsdorfer diese Pleiten allesamt gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel. „Die Situation ist jetzt so wie sie ist, wir haben uns dieses Endspiel erarbeitet“, sagt Geschäftsführer Stephan Völkel.

Ziring-Einsatz noch fraglich

Personell werden die EN Baskets fast alles aufbieten können, was der mehrfach in dieser Saison veränderte Kader zu bieten hat. Einzig der Einsatz des bereits am vergangenen Wochenende verletzt fehlenden Aufbauspielers Viktor Ziring ist noch ungewiss.

Das Schwelmer Aufgebot wird bereits am Freitagmittag die Reise nach Ostdeutschland antreten und am Samstag noch eine letzte gemeinsame Trainingseinheit vor Ort bestreiten, ehe es um 19.30 Uhr zum Showdown kommt – zeitgleich mit dem Hochball des Spiels im nur 20 Kilometer entfernten Bernau.

Wer die Reise nach Stahnsdorf am Ostersamstag nicht antreten möchte, kann die beiden relevanten Partien im Livestream verfolgen.

