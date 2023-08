EN Baskets Schwelm: Möller sieht defensiv klare Fortschritte

Hamm/Schwelm. Zum Ende der zweiten Vorbereitungswoche testen die EN Baskets in Hamm. Drei Viertel lang zeigt Schwelm dabei eine sehr ansprechende Vorstellung.

Hörbar zufrieden gab sich Falk Möller über den zweiten Auftritt in der noch jungen Vorbereitung seiner EN Baskets Schwelm auf die anstehende Saison in der ProB. Beim Regionalligisten TuS HammStars gewannen die Schwelmer Basketballer zwar nur knapp mit 74:73 (51:38), zeigten dabei aber vor allem in den ersten drei Vierteln schon eine deutliche Steigerung im Vergleich zum ersten Auftritt in der vergangenen Woche.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Vor allem defensiv hatten sich die Schwelmer deutlich verbessert präsentiert. „Wir haben eine gute Team-Defense gezeigt, da haben wir echte Fortschritte gemacht“, freute sich Möller über den Auftritt seines Teams unter dem eigenen Korb. Wie gut die Defensive der EN Baskets gegen den ambitionierten Regionalligisten war, unterstreicht vor allem die Zahl von 20 Turnover der Hammer. Offensiv lief, wie erwartbar zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung, noch nicht alles rund, allerdings konnten sich die Schwelmer auch so mit zwischenzeitlich 22 Punkten absetzen.

Möller probiert am Ende aus, Millers Zahlen überragen

Im Schlussviertel probierte Möller eine etwas andere Rotation als in einem Meisterschaftsspiel und gab vor allen Dingen den jungen Spielern die Gelegenheit, in dieser Phase einer Begegnung Erfahrungen zu sammeln. Hamm nutzte das aus und kam zurück, konnte die Partie aber nicht mehr drehen. Bester Schwelmer Punktesammler war letztlich der Kanadier Khalil Miller mit 18 Punkten, zudem griff sich der Center satte elf Rebounds. Weiter geht es für die EN Baskets am kommenden Samstag mit einem Test bei ProA-Aufsteiger Koblenz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm