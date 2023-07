EN Baskets Schwelm: Neuer Forward hat ProB-Erfahrung

Schwelm. Das Team der EN Baskets Schwelm nimmt immer mehr Konturen an. Mit Jan Bergen konnte ein junger und williger Flügelspieler dazugewonnen werden.

Langsam aber sicher kommt Fahrt auf bei der Kaderplanung der EN Baskets Schwelm. Am Freitag stellte der Basketball-ProB-Ligist mit Jan Bergen den nächsten Spieler für die kommende Saison vor. Bergen ist nach Rückkehrer Thomas Reuter der zweite externe Zugang der Schwelmer.

Der 1,97 Meter große Forward verbrachte die vergangenen beiden Spielzeiten bei den SBB Baskets Wolmirstedt und möchte unter seinem neuen Trainer Falk Möller den nächsten Schritt gehen: „Ich blicke voller Vorfreude auf die neue Herausforderung in Schwelm. Ich glaube, dass ich mich durch die ganzen Möglichkeiten innerhalb der Organisation und neuen Eindrücke hier gut weiterentwickeln kann“, wird Bergen in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Führungsspieler in der Regionalliga

Ausgebildet wurde der 21-Jährige in der Jugendabteilung der Uni Baskets Paderborn, bevor er im Winter 2021 zum ProB-Ligisten aus Wolmirstedt wechselte. Bei einem der absoluten Spitzenteams der Liga konnte das vielversprechende viel Erfahrung auf hohem Niveau sammeln. Pro Spiel kam er auf über acht Minuten Einsatzzeit und scheute sich nicht Akzente zu setzen trotz seiner prominenten Mitspieler. Dieses Selbstvertrauen gewann Bergen durch seine zeitgleichen Einsätze beim Regionalligisten aus Magdeburg, in denen er als Führungsspieler voranging.

Jetzt also der nächste Schritt in seiner Karriere in Schwelm. Sein zukünftiger Trainer freut sich, dass eine Verpflichtung realisiert werden konnte und beschreibt seinen neuen Schützling wie folgt: „Jan hat noch viel Entwicklungspotenzial. Er hat allen voran die richtige Einstellung, die es benötigt, um an sich zu arbeiten und sich als junger Spieler zu verbessern“, so Falk Möller. Dazu habe Bergen in Wolmirstedt schon auf dem Niveau Erfahrungen sammeln und von guten Spielern lernen können.

Mit Jan Bergen stehen nun neun Spieler im Aufgebot der EN Baskets für die kommende Saison. Zu Mats Wessel und Paul Schult, die wohl vermehrt im Oberliga-Team der RE Baskets auflaufen werden, sowie Doppellizenzler Maurice Penda (SW Baskets Wuppertal) konnten die Verantwortlichen Robert Merz, Chris Frazier, Till Hornscheidt und Lennart Urspruch von einem Verbleib in Schwelm überzeugen. Thomas Reuter kehrt aus Münster zurück an die Schwelme.

