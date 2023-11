EN Baskets Schwelm: Samstag kommt der nächste Tabellenführer

Nach dem Tabellenführer ist vor dem Tabellenführer. Die Baskets Schwelm treffen an diesem Samstag auf die Rheinstars Köln.

Die EN Baskets Schwelm treffen am Samstagabend in der Basketball-ProB auf den Tabellenführer RheinStars Köln. Nachdem die Schwelmer Basketballer am vergangenen Freitag bereits den damaligen Tabellenführer Bayer Gaints Leverkusen gestürzt haben, könnten sie nun daheim um 19.30 Uhr für die nächste Überraschung sorgen.

„Wir sollten nicht zu hochfliegen, weil wir noch nicht am Ende unserer Möglichkeiten sind und uns noch weiterentwickeln müssen“, sagt Baskets-Spieler Robert Merz vor dem Spiel. „Wir müssen mehr die Stärken der einzelnen Spieler hervorheben und ruhiger spielen“, sieht der Merz beim aktuell Tabellenfünften noch Verbesserungspotenzial.

Er selber ist in dieser Saison besonders wichtig für die Baskets und blüht in den bisherigen Spielen auf. In jeder Partie scorte er mindestens zweistellig. Zudem steht viele Minuten auf dem Court und kommt zumeist auf eine knappe halbe Stunde Spielzeit pro Partie.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm