EN Baskets Schwelm starten Aufruf an die Fans

Plakate und Banner können in der Schwelm-Arena platziert werden. Wer kreativ werden will, kann seine Werke sogar bis zum Spieltag vorbeibringen.

Die EN Baskets Schwelm werden normalerweise von einer großen Gruppe lautstarker Fans unterstützt. Doch derzeit müssen die Zuschauer coronabedingt draußen bleiben, wenn ihr Lieblingsverein spielt. Der Basketballverein ruft nun seine Anhänger dazu auf, trotzdem auf kreative Art das Team zu unterstützen.

In einer Pressemitteilung schreiben die Baskets unter der Woche: „Basketball ohne Euch Fans macht nur halb so viel Spaß. Das letzte Geisterspiel vor leeren Tribünen hat uns gezeigt, wir brauchen Eure Unterstützung! Ihr habt jetzt die Chance, trotz Geisterspiel in der Schwelm-Arena mit dabei zu sein: Gestaltet die Fantribüne und seid so Teil der Spiele!“ Konkret geht es um Banner, Bilder, Pappaufsteller und alles, was den Fans sonst noch einfällt, um ihre persönliche Botschaft zu senden.

Die Bastel-Ergebnisse können am Freitag zwischen 18 und 21 Uhr sowie am Samstag zwischen neun und 16 Uhr an der Schwelm-Arena abgegeben werden. Dann sind sie schon am Samstagabend während des Spiels gegen die Rheinstars Köln sowohl für die Mannschaften in der Halle, als auch für die Zuschauer am Livestream gut sichtbar.