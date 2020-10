EN Baskets Schwelm zeigen Schwächen vor dem Start

Die EN Baskets Schwelm zeigen eine Woche vor dem Start der neuen Basketball-Saison noch einige Schwächen. Die Generalprobe bei den White Wings Hanau gewann die ProB-Mannschaft von Falk Möller zwar mit 69:62 (32:41), doch die Leistung seiner Spieler konnte den Trainer nicht vollends überzeugen.

Hanau anfangs das bessere Team

Hanau war insbesondere im zweiten Viertel das bessere Team und führte zur Halbzeit verdient mit neun Punkten. Die EN Baskets steigerten in der Folge die Geschwindigkeit im Spiel, holten mit einem starken Run auf und gewannen letztlich noch.

Möller bilanzierte: „In der ersten Halbzeit hat die Mannschaft nicht das gezeigt, was ich sehen möchte. Wir haben zu viele Punkte zugelassen, das kann nicht unser Anspruch sein. Auch offensiv hat es etwas gehakt. Wir haben uns gute Situationen herausgespielt, aber dann einfach nicht so getroffen, wie wir es gewohnt sind.“

Am kommenden Samstag geht es wieder um Punkte. Schwelm empfängt um 19.30 Uhr LOK Bernau zum ersten Saisonspiel in der ProB. Dann sind immerhin 640 Zuschauer in der Schwelm-Arena zugelassen. Tickets können im Internet bestellt werden.