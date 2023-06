EN Baskets Schwelm wieder in die Nord-Gruppe eingeteilt

Schwelm. Die Lizenz gab es mit Auflagen, interessanter für die Fans der EN Baskets dürfte aber die Staffel-Einteilung sein – ein weiteres Derby kommt dazu

Die Basketballer der EN Baskets Schwelm haben die Lizenz für die ProB mit Auflagen erhalten. Das gab der Verein am Donnerstagabend nach einer Mitteilung der Liga bekannt. Außerdem ist nun bekannt, auf wen das Team von Trainer Falk Möller in der neuen Spielzeit treffen wird.

Insgesamt 26 von 46 Mannschaften in der ProA und ProB haben die Lizenz nur unter Auflagen bekommen – so auch die EN Baskets Schwelm. „Das sind Dinge, die wir jetzt noch nachbessern müssen und werden“, sagt Geschäftsführer Stephan Völkel. Um welche von der Liga geforderten Nachbesserungen es sich handelt, verriet Völkel indes nicht, sagt aber: „Da muss sich niemand Sorgen machen.“

Vier neue Gegner für die EN Baskets

Mit der Mitteilung über das Lizenzierungsverfahren steht auch die Zusammensetzung der drei Ligen fest. Die EN Baskets werden, wie in vier von sechs Spielzeiten seit dem Wiederaufstieg 2017, in der Nord-Staffel an den Start gehen und dort erstmalig auf gleich 13 Gegner treffen. Seit der vergangenen Saison hat die Liga die Mannschaftsstärke der beiden ProB-Staffeln auf 14 Teams erweitert. Im Vorjahr hatten sich allerdings nur 13 Teams gefunden, die das Startrecht in der ProB Nord wahrnahmen. In der ProA, in der Phoenix Hagen auf die beiden ProB-Aufsteiger EPG Baskets Koblenz und Rasta Vechta II treffen wird, spielen 18 Mannschaften.

In der neuen Saison geht es für die EN Baskets gegen gleich vier neue Gegner. Neu in der ProB Nord sind unter anderem die Rostock Seawolves II, die den Startplatz des SEEBURGER College Coburg zugesprochen bekamen. Als Aufsteiger komplettierten die Berlin Braves 2000 (Regionalliga Nord) und der TV Ibbenbüren (Regionalliga West) sowie die BayerGiants Leverkusen als ProA-Absteiger das Teilnehmerfeld.

Schwelm bastelt eifrig am Kader

„Wir freuen uns auf eine sehr attraktive Liga mit interessanten Gegnern“, kommentierte Stephan Völkel die Ligeneinteilung. Der Geschäftsführer ist aktuell gemeinsam mit Trainer Möller in vielen Gesprächen, um den Kader für die neue Saison zusammenzustellen. Aus dem Aufgebot der Saison 22/23 bleiben Chris Frazier, Robert Merz und Till Hornscheidt. Mit weiteren Spielern stehen die Verantwortlichen in Gesprächen, zum Vorbereitungsbeginn Mitte August soll das Team für die Saison 23/24 stehen.

