EN-Süd: Zählen mündliche Zusagen im Fußball nichts mehr?

Trainer, wie hier Markus Möller vom SC Obersprockhövel II, leiden unter Zusagen, die am Ende nicht eingehalten werden.

Ennepe-Ruhr. Ein Fall beim VfB Schwelm zeigt es: Selbst im Amateurfußball sind mündliche Zusagen heikel. Wir wollen wissen: Zählen sie heutzutage nichts mehr?

Ein Torwart, der aus der Fußball-Landesliga zum VfB Schwelm in die Bezirksliga wechseln wollte – und sich am Ende doch bei einem anderen Landesligisten als Zugang präsentieren ließ. Dieser Fall erhitzt aktuell die Gemüter. Wir fragen deshalb in einer Abstimmung: Zählen mündliche Zusagen im heimischen Amateurfußball nichts mehr?

Umfrage Zählen Zusagen im Amateurfußball nicht mehr? Nein, wenn ein Verein mit mehr Geld lockt, zählen mündliche Zusagen nicht mehr. Doch, ein Mann – ein Wort, das gilt im Amateurfußball auch weiterhin. Dass mündliche Zusagen nichts mehr zählen, gibt es schon lange. Deshalb: schriftliche Verträge schließen. Abstimmen

Trotz – oder wegen – des Saisonabbruchs im westfälischen Amateurfußball auf Grund der Corona-Krise dreht sich aktuell das Personalkarussell. Zwar weiß noch niemand, wann die nächste Saison startet, doch wie üblich wechseln Spieler von einem Verein zu anderen. Das ist nicht verwerflich und die meisten Wechsel gehen ohne Probleme über die Bühne… oder doch nicht?

In unserer spontanen Umfrage möchten wir wissen: Zählen mündliche Zusagen im heimischen Amateurfußball noch oder muss selbst von der Landesliga abwärts mit schriftlichen Verträgen agiert werden? Stimmen Sie mit einem Klick ab.