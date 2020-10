Ennepetal: Boxer Thun kämpft erstmals nahe der Heimat

Ennepetal. Der Profi-Boxer aus Ennepetal ist heiß auf das Duell mit Danny Whitaker am Samstag in der Düsseldorfer Mitsubishi-Electric-Halle.

Es ist soweit: Der Ennepetaler Profi-Boxer Christian Thun steht kurz vor seinem ersten Kampf in Deutschland. Und das sogar nahe seiner Heimat: in der Düsseldorfer Mitsubishi-Electric-Halle. Am Samstag (17. Oktober) tritt Thun dort im sechsten Kampf seiner Karriere gegen den Engländer Danny Whitaker an. Dabei geht es zum ersten Mal um einen Meistergürtel: den aktuell vakanten IBO Continental Schwergewichts-Titel.

„Darüber bin ich natürlich froh und stolz darauf“, sagt Thun, der am Dienstag (6. Oktober) von Miami nach Hamburg gekommen ist, um sich im Hauptquartier seines Promoters Universum auf den Kampf vorzubereiten. Dort hat er auch seine letzte Sparringswoche vor dem Kampf absolviert, nach der er sagt: „Alles im grünen Bereich. In Miami habe ich super hart trainiert – wie immer. Ich bin fit und brenne auf den ersten Kampf in der Heimat.“

Gegner wechselte mehrfach

Eigentlich hatte der Ennepetaler bereits im September wieder boxen wollen, doch Corona hat ihm da einen Strich durch die Planungen gemacht. „Der Gegner hat gefühlt 50-mal gewechselt, was an den Corona-bedingten Einreisebeschränkungen gelegen hat“, berichtet Thun. Ursprünglich war der Nigerianer José Larduet als Gegner eingeplant – eine harte Nummer mit einer Bilanz von 18:1 Siegen, darunter 17-mal K.o. „Das wäre garantiert ein sehr spannender Kampf geworden“, trauert der 28-jährige Schwergewichtler der nicht zustande gekommenen Paarung hinterher. „Wir sind beide um die 2,05 Meter groß, da hätten zirka 4,10 Meter und mindestens 240 Kilogramm im Ring gestanden.“ Jetzt gilt es also, Danny Whitaker in zehn angesetzten Runden zu schlagen, um den ersten Titel seiner Karriere feiern zu können.

Respekt vor dem Gegner

Der 29-jährige Brite hat erst vor gut einem Jahr seine Profikarriere gestartet und in seinen bisherigen fünf Kämpfen vier K.o.-Siege eingefahren. In einem Kampf unterlag Whitaker mit technischem K.o.. „Aber auch auf diesen Kampf freue ich mich“, erklärt Thun, der seinem Gegner vollen Respekt entgegen bringt.

Insgesamt stehen auf dem Programm des Düsseldorfer Universum-Kampfabends zehn Kämpfe in Gewichtsklassen von Superleicht- bis Schwergewicht. Dabei geht es zwischen dem in Stuttgart beheimateten gebürtigen Kosovaren Timo Schwarzkopf und Olympia Bronzemedaillen-Gewinner und IBO Continental und International Titelträger Artem Harutyunyan, gebürtiger Armenier, um den vakanten Titel des Intercontinental Champions im Superleichtgewicht. Aber auch Christian Thun ziert das Plakat für die Veranstaltung.

Die Sportstadt Düsseldorf hat seit dem Corona-Lockdown intensiv und im engen Austausch mit den örtlichen Behörden ein Hygiene-Konzept erarbeitet, das auch schon bei anderen Sport- und Kultur-Events in Düsseldorfer Sportstätten angewandt worden ist. Die Mitsubishi Electric Halle wird bei dem Event in unterschiedliche Besucherzonen eingeteilt, während des gesamten Aufenthalts gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Auf einen Alkoholausschank wird verzichtet. Maximal 999 Zuschauer sind in der bis zu 7.500 Zuschauer fassenden Arena zugelassen.

Trainer Dino Spencer fliegt ein

An Thuns Seite, besser in seiner Ecke, wird auch Trainer Dino Spencer sein. Der Coach, der das legendäre, von Muhammad Ali-Trainer Angelo Dundee gegründete „5th Street Gym“, leitet, wird rechtzeitig zum Kampf einfliegen. „Ich bin sicher, das wird ein spektakulärer Kampf“, prognostiziert Christian Thun, der auch seine Pläne über den Düsseldorfer Kampfabend hinaus nennt: „Danach geht es zum Sparring mit Weltmeister Anthony Joshua in London, der am 12. Dezember in den Ring steigt. Am 10. November fliege ich zurück nach Miami, um mich auf den nächsten eigenen Kampf vorzubereiten.“ Der soll noch vor Ende dieses Jahres stattfinden.