Ennepetal elf Punkte vor der Abstiegszone

Mit dem elften Platz und elf Punkten Vorsprung zur Abstiegszone der Fußball-Oberliga beendet der TuS Ennepetal das Kalenderjahr. Zuletzt mit dem 4:4 gegen TuS Erndtebrück mit dem ersten Spiel der Rückrunde. Die Hinrunde endete mit sieben Spielen in Folge ohne Sieg, das Jahr mit acht sieglosen Spielen. Nur gut, dass der Saisonstart mit vier Siegen und einem Remis in Folge gelungen ist. „Das waren Punkte, die wir zum Klassenerhalt gesammelt haben“, so Trainer Alexander Thamm im Laufe der Saison.

Erste Niederlage im siebten Spiel

Das siebte Spiel ging verloren – daheim mit 1:2 gegen Westfalia Herne. Gegen eine Mannschaft um Trainer Christian Knappmann, die ihr Gesicht zur am 6. Februar startende Rest-Saison dramatisch verändern wird. Die beiden Torschützen im Ennepetaler Bremenstadion, Nico Pulver und Darius Stowski, werden wohl im Kader des Traditionsklubs blieben. Sicher scheint bisher, dass sechs Spieler die Anlage am Schloss Strünkede verlassen werden: Felix Fuchs (Ziel noch unbekannt), Manuel Dieckmann, Bilal Abdallah, Nazzareno Ciccarelli (alle Hammer Spvgg), Philipp Rößler, Maurice Haar (beide TuS Bövinghausen) sowie Maurice Temme (möglicherweise Wuppertaler SV). Offen ist der Verbleib von Kapitän Maurice Temme, der bei einem Angebot aus der Regionalliga den Verein ablösefrei verlassen darf.

Knappmann bleibt in Herne

Der will bleiben. Der WAZ in Herne sagt Knappmann, er bleibe, weil „mich die Jungs kennen. Und sie setzen ja auch Hoffnung in meine Person.“ Außerdem: „Ich hab’ so eine abgefuckte Spielervita und bin immer abgehauen, wenn es Widerstände gab oder kein Geld mehr da war. Das will ich als Trainer nicht machen.“

Der TuS Ennepetal gastiert am 15. März in Herne – dann möglicherweise gegen eine bereits eingespielte neue Formation. Eine Formation, die mit dem Rücken zu Wand stehen könnte. Denn für den sich in der Insolvenz befindlichem Klub drohen Punktabzüge – was den Abstiegskampf verschärfen wird.

Verschärfen wird den Abstiegskampf auch, wenn der Herbstmeister SC Wiedenbrück die Aufstiegs-Option nicht ziehen wird. Noch hat sich der Klub aus Ostwestfalen final geäußert, noch hat er keine Lizenz für die Regionalliga gestellt, noch ist nicht klar,, ob der SCW direkt zurück in diese vierthöchste deutsche Liga will – so er es sportlich schaffen wird. So wird Hauptgeldgeber und Vorstandsmitglied Burckhard Kramer zitiert, dass er im Augenblick nichts dazu sagen möchte.

Entscheidung bis zum 31. März

„Das wird der Vorstand zu gegebener Zeit entscheiden, wie das beim SC Wiedenbrück üblich ist“, erklärte der Sponsor. Er verwies auf das übliche Prozedere vor der neuen Saison, demzufolge in diesem konkreten Fall bis zum 31. März 2020 ein entsprechender Lizenzantrag für die Teilnahme am Regionalliga-Spielbetrieb beim Westdeutschen Fußballverband (WDFV) in Duisburg eingegangen sein muss.

Führen Westfalia Herne derzeit durch schwere Zeiten (v.l.): Vorsitzender Uwe Heinicke, Sportlicher Leiter Tim Eibold und Trainer Christian Knappmann. Foto: Rainer Raffalski / Funke Foto Services GmbH

Bei nur einem Aufsteiger aus der Ober- in die Regionalliga kann es sein, dass aus der Oberliga drei Mannschaft in die Westfalenliga absteigen müssten. So oder so wird es für den TuS Ennepetal ab dem 6. Februar eine spannende Rest-Rückrunde in der Fußball-Oberliga. Übrigens deutlich angespannter für die TSG Sprockhövel als derzeit Drittletzter mit nur fünf Zähler Vorsprung vor der Abstiegszone.