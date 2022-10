Ennepetal-Gegner Bövinghausen suspendiert Aufstiegsheld

Sprockhövel. Oberliga-Geflüster: Beim TuS Bövinghausen gibt es einen Eklat und der Delbrücker SC wünscht sich, er könnte öfter Pokalspiele bestreiten.

Die Serie geht weiter: Auch nach dem 8. Spieltag in der Fußball-Oberliga Westfalen bleiben die beiden Spitzenteams TuS Bövinghausen und SV Westfalia Rhynern ungeschlagen. Zwar taten sich beide Vereine schwer, doch Rhynern setzte sich knapp durch ein spätes Tor von Jan Kleine in der 87. Minute mit 1:0 gegen den ASC 09 Dortmund durch und Aufsteiger Bövinghausen ließ sich auch durch einen frühen Rückstand (5.) bei der SG Finnentrop/Bamenohl nicht entmutigen, drehte die Partie durch Treffer von Elmin Heric (28.) und Ilias Anan (45.) und antwortete auf den 2:2-Ausgleich (54.) mit einem Doppelpack von Keni Var Uzun (74., 90.+2).

Witt kritisiert Dzaferoski

Einen Aufreger gab es allerdings auch bei Bövinghausen, denn André Witt, der in der Aufstiegssaison noch ein wichtiger Faktor im Team war, wurde suspendiert und mit einem Platzverbot belegt. Der 33-Jährige erhob gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ Vorwürfe gegenüber Vereinspräsident Ajan Dzaferoski: „Ajan mag es überhaupt nicht, wenn ihm einer mal die Brust zeigt. Das hat er nicht gerne. Wenn Leute nicht nach seiner Pfeife tanzen, kann er das nicht haben. Aber ich bin ein gestandener Mann. Ajan hat sich vermehrt nicht an Absprachen gehalten. Er macht die Welt, wie sie ihm gefällt. Die Spieler werden dann immer vor vollendete Tatsachen gestellt“, erklärte Witt. Dzaferoski wollte sich nicht äußern, betonte, dass der Vorfall intern geklärt werde.

In der Torjägerliste zog Bövinghausens Heric durch seinen Treffer mit Phillip Hennes von Finnentrop/Bamenohl gleich, der seinerseits im direkten Duell mit dem Dortmunder torlos blieb. Beide stehen mit sieben Treffern nach acht Spieltagen ganz oben in der Rangliste, gefolgt von Maximilian Hinkelmann (sechs Tore), der mit der SpVgg Vreden mit 0:4 bei den Sportfreunden Lotte unterlag.

Delbrück überzeugt im Pokal

Verkehrte Welt beim Delbrücker SC: In der Oberliga ist die Mannschaft von Ex-Profi Detlev Dammeier ein Abstiegskandidat, im Westfalenpokal hingegen warf Delbrück nach dem Drittligisten SC Verl (3:1) nun auch den Regionalligisten 1. FC Kaan-Marienborn mit 3:0 aus dem Wettbewerb. Dammeier relativierte nachher: „Kaan-Marienborn hat vielleicht nicht unbedingt mit der Top-Besetzung gespielt. Hinzu kommt die lange Anreise.“ Die Hoffnung des 53-Jährigen, „Euphorie aus dem Pokal in den Ligaalltag mitzunehmen“, erfüllte sich allerdings nicht, dort gab es am Wochenende eine 2:4-Pleite bei der TSG Sprockhövel. Wenn doch jede Woche Pokal wäre...

