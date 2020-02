Ennepetal gelingt nach 113 Tagen wieder der erste Sieg

Die Generalprobe ist gelungen, jetzt geht es für den Fußball-Oberligisten TuS Ennepetal zuversichtlich gen Start der Restsaison. Mehr noch: Beim Landesligisten SC Obersprockhövel gab es überdies besonderen Balsam für die Seele der Klutertstädter. Die Schützlinge von Trainer Alexander Thamm haben gezeigt, dass sie doch noch gewinnen können. Das 2:1 (1:0) am Schlagbaum bedeutet der erste Sieg seit dem 13. Oktober – seit 113 Tagen.

Zu viele Chancen liegen gelassen

Eine Tatsache, der Alexander Thamm nicht große Bedeutung beimisst. Gleichwohl erfreut es ihn, dass der Sieg gelungen ist, dass seine Jungs gezeigt haben: Wir sind bereit für den Rest der Oberliga-Saison. Hier und da gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten. „Aber unsere Eckpfeiler stehen, wir brauchen keine Details mehr feilen“, so Thamm. Kopf frei kriegen, nach der intensiven Vorbereitung, das steht ganz oben auf der Agenda der kommenden Woche. Vielleicht noch den einen oder anderen Standard spielen. Aber ansonsten: „Wir müssen uns einfach noch bewusst machen, was wir können. Das spielt sich im Kopf ab. Dann können wir zuversichtlich nach Ahlen fahren“, sagt Alexander Thamm.

Mach 23 Minuten bejubeln Christian Hausmann (l.) und Nils Nettersheim den Torschützen zum 1:0, Robin Gallus (Mitte). Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Indes gab es in Obersprockhövel doch die eine oder andere Nachlässigkeit, die die Zufriedenheit des Ennepetaler Trainers ein wenig trübte: die Chancenauswertung. „Vor der Pause hätte es durchaus ein 3:0 und höher für uns sein können“, sagt Thamm. So blieb es in den ersten 45 Minuten beim einzigen Treffer, den Robin Gallus erzielte (23.). „Wir vergeben eine Chance, wir ärgern uns, erobern den Ball zurück und kreieren neue Chancen, die wir vergeben. Und wenn wir uns dann wieder ärgern, beginnen wir eine Spirale nach unten. Das gilt es zu durchbrechen“, so Thamm.

Das wäre am Schlagbaum fast misslungen. Denn nach dem Seitenwechsel kam der SC Obersprockhövel stärker auf, forderte die Ennepetaler Abwehr mehr. Schließlich sorgte der in der Pause eingewechselte Dustin Najdanovic, der mit fünf weiteren Spielern ins Spiel kam, für den Ausgleich nach einer guten Stunde.

Einmal mehr spricht für den TuS Ennepetal – was allerdings bei diesem Unterschied von zwei Klassen auch selbstverständlich sein sollte –, dass er nicht aufgibt, weiter versucht, erfolgreich zu sein. Und das gelang Adil Hajui, der knapp zehn Minuten vorher für Gallus ins Spiel gekommen war, mit dem Treffern zum 2:1-Endstand (87.).