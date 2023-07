Fußball Bezirksliga Ennepetal II will den zweiten Turniersieg in einer Woche

Ennepetal. Die Bezirksligisten testen am Wochenende bei Turnieren und Freundschaftsspielen kräftig. Alles Wichtige zum Wochenende der lokalen Teams.

In der Liga rollt der Fußball für den TuS Ennepetal II und den SC Obersprockhövel II zwar noch nicht, dafür aber am Wochenende beim Fritz-Karl-Gedächtnis-Turnier in Hagen: Der TuS ist am Samstag im Einsatz und trifft in seiner Gruppe auf den FC Wetter (17.15 Uhr) sowie den TSV Fichte Hagen II (18.10 Uhr). Der SCO spielt am Sonntag gegen den SC Berchum/Garenfeld II (10 Uhr) und die SG Hemer (11.50 Uhr). Die sechs Gruppensieger und die beiden besten Zweiten erreichen das Viertelfinale, das Dienstag startet. Ein Spiel dauert jeweils 45 Minuten.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

„Bei der Spielzeit lohnt es sich für uns anzureisen. Wären die Spiele kürzer, wäre der Aufwand zu groß“, sagt Obersprockhövels Trainer Markus Möller. Er kann gegen zwei Mannschaften in zweimal 45 Minuten mehr ausprobieren, als wenn er 90 Minuten lang gegen nur ein Team mit unveränderter Taktik antreten würde. „Ich kann mehr Spielern Spielpraxis geben und die Spielweise umstellen. Das ist für die aufgerückten A-Jugendlichen wichtig, die zuletzt einen guten Eindruck hinterlassen haben“, sagt Möller.

Nach dem Gewinn des Orosol-Cups am vergangenen Wochenende möchte TuS Ennepetal II wieder überzeugen. Trainer Marius Hornschuh will in den Duellen unterschiedliche spielerische Ansätze ausprobieren – „gleichzeitig kann ich nicht allen Spielern viel Spielzeit geben“, bedauert Hornschuh. Dass es mit dem FC Wetter gegen einen kommenden Liga-Konkurrenten geht, findet der Coach gut: „So können wir schon einmal schauen, wo wir in etwa stehen.“

Kader füllt sich wieder auf

Der FSV Gevelsberg hat nach der Absage des ursprünglich am Freitag angesetzten Testspiels Ersatz gefunden und nimmt ebenfalls an einem Turnier teil: In kleinem Format geht’s am Samstag und Sonntag bei RW Rüggeberg nicht nur gegen den Ausrichter, sondern auch noch gegen die SG BW Haspe (14 Uhr) sowie die SpVg. Hagen 11 II.

Ein schnelles Spiel erwartet Blau-Weiß Voerde am Sonntag (15 Uhr). Denn es geht zur U19 des TSC Eintracht Dortmund, die in der Jugend-Westfalenliga am Ball ist. „Ich bin mit dem Trainer gut befreundet, da wir gemeinsam unsere Trainerlizenz gemacht haben. Wir wollen in jedem Jahr die Chance für einen Leistungsvergleich nutzen“, sagt Voerdes Coach Emrah Özüsaglam. Der Kader füllt sich zwar nach einigen Urlaubsrückkehrern wieder leicht, der spielende Co-Trainer Sinan Hajra ist beispielsweise wieder zurück. Doch aus dem Vollem schöpfen kann Voerde noch nicht.

Schwelm will sich einspielen

Der VfB Schwelm testet ebenfalls am Sonntag (13 Uhr), zu Gast an der Rennbahn ist der Bezirksligist 1. FC Wülfrath. „Mein Team soll sich erst mal weiter einspielen. Mir ist es wichtig, dass wir fokussiert sind und mit den Neuzugängen eine Einheit werden, um zum Start in die Liga gegen Herdecke-Ende hoch motiviert zu sein“, sagt der neue VfB-Trainer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm