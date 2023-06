Ennepetal steigt mit furiosem Sieg in die Bezirksliga auf

Ennepetal. Ennepetal steigt mit einem sensationellen Sieg in die Bezirksliga auf. Schon vor der Pause ist dem TuS der Aufstieg nicht mehr zu nehmen.

Es ist geschafft! Die zweite Mannschaft des TuS Ennepetal hat nach der Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A2 den Aufstieg in die Bezirksliga eingetütet. Dank eines souveränen 4:0 (4:0)-Erfolges im Relegationsrückspiel gegen den SV Setzen dürfen die Ennepetaler nun feiern. In der kommenden Saison werden sie damit in der Bezirksliga an den Start gehen.

Nach dem 2:2 im Hinspiel musste im Rückspiel beim Vizemeister des Kreises Siegen-Wittgenstein ein Sieg her. Der Druck auf den Ennepetalern war groß. Doch nach fünf Minuten war das Spiel schon durch: Joe Hellmann (4.) und Beniamin Calin (5.) schockten den Gegner SV Setzen früh. Kurz vor der Pause legten beide Spieler jeweils noch einen Treffer nach. Bei einem 4:0 war zur Halbzeit schon alles klar.

Der Aufstieg ist damit geschafft – im zweiten Anlauf. Die Ennepetaler scheiterten zunächst im Entscheidungsspiel gegen die SpVg. Hagen 1911 II, dem Meister der Hagener A-Liga-Staffel. Nun haben die Ennepetaler die zweite und letzte Chance für den Bezirksliga-Aufstieg genutzt und spielen in Zukunft überkreislich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm