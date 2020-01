Ennepetal, Sprockhövel, Obersprockhövel und Silschede siegen

Galatasaray Istanbul, Benfica Lissabon und Westham United blieben Zuhause. Sie sollten am vergangenen Wochenende eigentlich in der Hagener Ischeland-Halle wirbeln. Weil ihr Turnier ausfiel, fanden nach zweijähriger Pause wieder die Hallen-Kreismeisterschaften der Jugendfußballer wieder statt — in einem neuen Modus, der eine Idee für die Zukunft ist. Während die A-, B- und C-Junioren ihre Hallenmeister in der Ischeland-Halle ausspielten, spielten die E-Junioren ihr Masters in der Hagener Halle Mittelstadt aus.

Der FC Silschede verteidigt Hallen-Kreismeisterschaft der E-Junioren mit Trainer Mirco Böken (li.) und Co-Trainer Sascha Bollmann (re.) Foto: Verein

Der FC Silschede ist der Sieger der E-Junioren nach dem zweitägigen Turnier nach dem 1:0 gegen die gastgebende SpVg Hagen 11. Dabei wird Linus Schmidt mit dem goldenen Tor zum 1:0-Sieg der Matchwinner für die Gevelsberger. Linderhausen wird Dritter vor Fortuna Hagen. Die D-Junioren ermitteln den Hallen-Kreismeister am 18. und 19. Januar.

Lange Pausen vor zwei Jahren

Wenige Minuten erst rannten und grätschten Paul Hahn, Jannik Püls, Lukas Bunetta und Vijo Vijayakumaran vor zwei Jahren durch die Sporthalle Boelerheide. Die Sirene schrillte. Die damaligen Spieler der C-Jugend des TuS Ennepetal wanderten runter von der Bühne. Sie marschierten rauf zu den Zuschauern. Auf der Tribüne warteten sie ewig, ehe sie endlich wieder spielen durften. So sahen damals die Hallen-Kreismeisterschaften für der TuS-Spieler aus. Im vergangenen Jahr fanden dann gar keine statt. In diesem Jahr waren es für Hahn, Püls, Bunetta und Vijaykumaran ein komplett anderes Turnier.

Überraschend springt Sponsor ab

Die Pausen waren kürzer. Als sie nach einem 2:0 im zweiten Gruppenspiel sich kurz setzten, schepperte bereits die Stimme von Alex Berges aus den Lautsprechern: „Als nächstes spielen der SC Obersprockhövel und der SSV Hagen gegeneinander.“ Dieses Jahr spielten die Jugendlichen weder für in der C-Jugend noch für Ennepetal sondern für Obersprockhövel. Drei wechselten im letzten Winter, Paul Hahn in diesem Sommer.

„Wir wollten ursprünglich ein U16-Turnier stattfinden lassen mit Galatasaray Istanbul, Westham United und Benfica Lissabon“, sagte Alex Berges, Masters-Hallensprecher und Jugendtrainer beim SSV Hagen. Doch im Dezember sprang überraschend der Sponsor ab. „Wir hatten die Halle, aber kein Turnier mehr“, sagte Berges. Er habe Jugend-Staffelleiter Michael Persch angeboten, die Kreismeisterschaften auszutragen. Gesagt, getan: An Stelle des Internationalen Turnieres rückten die Hallen-Kreismeisterschaften.

Jugend-Masters ursprünglich nicht geplant

Persch freute sich sehr über das Angebot, weil eine Hallen-Kreismeisterschaft für die A-, B- und C-Jugend nicht geplant war. Bereits im vergangenen Jahr fiel sie für die B- und A-Junioren aus, weil sich kein Ausrichter fand. Vereinen sei es nicht ums Geld, sondern um die Bereitschaft der Vereine gegangen.

Alex Berges erinnerte sich an die letzte Hallen-Kreismeisterschaften zurück, vor allem an einem 10:0. So ein Ergebnis macht weder dem Kreisligisten noch dem Westfalenligisten Spaß. „10:0-Ergebnisse braucht kein Mensch“, so Berges. Also gab es diesmal Turnier der besten acht Mannschaften: Kein B-Ligist wurde vermöbelt, kein Westfalenligist langweilte sich. Für Berges waren diese Masters die besten waren, an denen er teilgenommen hat. Viel Spielzeit, wenige Wartezeit, kaum Qualitätsunterschiede — das sei eine Idee für die Zukunft. Einer Wiederauflage im kommenden Jahr scheint also nichts mehr im Wege zustehen.

Die Masters im Überblick

Bei den A-Junioren setzte sich der favorisierte Westfalenligist TSG Sprockhövel durch. Im Endspiel gab es ein 2:0 gegen den SSV Hagen. „Meine Jungs hätten das gewinnen können. Aber ich bin so oder so stolz auf ihre Leistung“, sagt SSV-Trainer Berges. Dritter wurde die SpVg Hagen 11 (Landesliga), die sich im kleinen Finale mit 5:0 gegen Bezirksligist TuS Ennepetal durchsetzte.

Bei den B-Junioren setzte sich Kreisligist SC Obersprockhövel überraschend mit 2:1 gegen den Westfalenligisten TSG Sprockhövel. Im kleinen Finale setzte sich im Duell der Kreisliga-Teams die SpVg Hagen 11 gegen den TuS Ennepetal mit 4:1 durch.

Das Finale der C-Junioren zwischen Bezirksligist TuS Ennepetal und A-Kreisligist SC Berchum-Garenfeld musste ins Strafstoß-Schießen. Ennepetal traf dreimal sicher und siegte. Dritter Landesligisten SpVg Hagen 11 mit dem 5:1-Sieg gegen B-Ligist FSV Gevelsberg.

Eine Fotostrecke zu den Junioren-Hallenmasters finden Sie auf wp.de/hagen