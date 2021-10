Ennepetal: Volleyball-Stadtmeisterschaft begeistert Fans

Die Volleyball-Stadtmeisterschaft in Ennepetal wurde zu einem vollen Erfolg.

Ennepetal. Über 100 Aktive Spielerinnen und Spieler auf dem Feld, rund 80 Zuschauer in der Halle. So lief die Ennepetaler Volleyball-Stadtmeisterschaft.

Nachdem im letzten Jahr die offenen Volleyball-Stadtmeisterschaften Ennepetals aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen mussten, ging es in diesem Jahr wieder rund. Mit elf Teams und über 100 teilnehmenden Sportlerinnen und Sportlern, sowie über 80 Zuschauerinnen und Zuschauern, wurden auch diese Volleyball-Stadtmeisterschaften ein großer Erfolg für alle Beteiligten und den Ausrichter vom Ennepetaler Stadtsportverband.

Monatelange und intensive Vorbereitungsarbeit des Organisationsteams – rund um Fachschaftsleiter Lucas Schmidt, Sean Gouttrin und Jannik Frischholz – wurden belohnt mit begeisterten Spielerinnen und Spielern, die sich schon jetzt auf eine weitere Ausrichtung des Turniers im kommenden Jahr freuen. In einer bereits spannenden und äußerst knappen Gruppenphase mit vielen starken Begegnungen, entschied in einer Gruppe letztlich ein Unterschied von vier Ballwechseln in der Balldifferenz die Platzierungen zwei bis vier.

Große Spannung im Finale

Nach einer kurzen Mittagspause ging es dann in die KO-Phase. In sehr umkämpften Spielen um die Endplatzierungen gab es nicht nur auf, sondern auch neben den Feldern bei den Zuschauern eine aufgeladene Spannung, welche sich in einem grandios spannenden Finale endgültig entlud.

Im Finale stand der CVJM Rüggeberg dem CVJM Voerde/DJK Ennepetal gegenüber. Verteilt über Bänke und Tribünen unterstützen zahlreiche Fans und Spieler anderer Teams ihre Favoriten im Kampf um den Turniersieg. In einem Spiel, das mit einem Ballverhältnis von 58:58 ausgegangen ist, konnte sich das Team der CVJM Voerde/DJK Ennepetal nach 0:1 Satzrückstand gegen das auf Augenhöhe spielende Team des CVJM Rüggeberg doch noch durchsetzen und gewann den Verlängerungssatz.

Nach der erfolgreichen Veranstaltung in Ennepetal dankt das Organisationsteam allen Helfern und Helferinnen, sowie ihren Partnern dem Stadtsportverband Ennepetal, der Sparkasse-Ennepetal Breckerfeld und der Fahrschule Volker Bohres für ihre Unterstützung bei der Durchführung der Traditionsveranstaltung.

