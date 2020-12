Ennepetaler Sander im Training der beständigste DSV-Fahrer

BORMIO Platz 19 und Platz 15 in den beiden Trainingsläufen. Gute Aussichten für Sander für den Super G und für die Abfahrt.

Klirrend kalte zehn Grad unter dem Gefrierpunkt, eine eisige und harte Stelvio-Piste. So präsentierten sich die Voraussetzungen für das Training der Skirennläufer um den Ennepetaler Andreas Sander im italienischen Bormio. Der US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle war beide Male, am Samstag und am Sonntag, 26. und 27. Dezemberg, klar der Schnellste. Sander landete auf den Plätzen 19 und 15, war damit der beständigster DSV-Fahrer. https://www.wp.de/sport/lokalsport/ennepetal/andreas-sander-nach-280-tagen-wieder-um-weltcup-punkte-id231121134.html

Piste ist "geil und fordernd"

"Welcome zu einer wirklichen Weltcup-Abfahrt. Es geht richtig zur Sache", sagte Matthias Mayer, der Österreicher wurde beide Male Dritter. "Es ist unruhig, es ist hart, nicht eisig – richtig geil und fordernd“, beschrieb der 30-jährige Doppelolympiasieger die Verhältnisse. Wegen Ausritten von Läufern, unter anderem des Franzosen Nils Alphand, musste das erste Training mehrmals unterbrochen werden.

Rennprogramm verändert

Bereits kurz nach dem ersten Trainingstag veränderte die Rennleitung das Programm für die beiden Rennen um Weltcup-Punkte. Die Abfahrt von Bormio findet demnach erst am Dienstag, 29. Dezember, statt. Am Montag, 28. Dezember, gibt es den Super-G (jeweils ab 11.30 Uhr). Ursprünglich war es andersrum geplant gewesen, die Rennleitung entschied sich aufgrund der Wettervorhersagen für den Tausch der Rennen. https://www.wp.de/sport/lokalsport/ennepetal/andreas-sander-ich-traue-mir-einiges-zu-dieses-jahr-id231037210.html

Ferstl fährt beim zweiten Training dem Feld hinterher

Beim ersten Training hatte Andreas Sander einen Rückstand von 2,85 Sekunden auf den US-Amerikaner. Besser war zunächst noch Josef Ferstl, der mit einem Rückstand von 2,82 Sekunden Rang 15 belegte. Einen Tag später - am Sonntag, 27. Dezember - betrug der Rückstand von Andreas Sander nur noch 1,78 Sekunden: Platz 15 für den Ennepetaler im zweiten Training. Ferstl fuhr diesmal dem Feld hinterher mit einem Rückstand von 1:33,44 Minuten und Rang 55.

Sander: Vier Starts, dreimal Top Ten

An den bisherigen zwei Renn-Wochenenden fuhr der Ennepetaler bei vier Starts viermal in den Punkterängen, dreimal erreichte er die Top Ten. Das französische Val d'Isère brachte im Super G den achten Platz und 32 Punkte, in der Abfahrt Rang sieben und 36 Zähler. Mit einem der Klassiker der laufenden Weltcupsaison, der im italienischen Gröden ausgetragen wurde, erreichte Sander Platz fünf im Super G - macht weitere 45 Punkte. Die Abfahrt beendete der 31-Jährige auf Rang 16 (15 Punkte auf der Habenseite). Das bedeutet in der Gesamtwertung den 18. Platz bei 128 Punkten. Im Super G mit 77 Zählern hat Andreas Sander bisher den Gesamtplatz sechs. Die Abfahrt beschert ihm zur Zeit 51 Punkte mit dem zwölften Platz. https://www.wp.de/sport/lokalsport/ennepetal/