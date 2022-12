Ennepetaler Sander rast in Gröden zum besten Saisonergebnis

Gröden/Ennepetal. Nach zwei eher durchwachsenen Ergebnissen in den bisherigen Abfahrtsrennen schrammt Andi Sander in den Dolomiten knapp an den Top10 vorbei.

Im Super-G lief es bei den ersten beiden Rennen der neuen Saison für den Ennepetaler Skirennläufer Andreas Sander bereits richtig gut. In der Abfahrt hingegen musste sich Sander bisher bei den beiden Rennen in Nordamerika mit dürftigen Platzierungen begnügen. Zum Auftakt des alpinen Weltcups in Europa am Donnerstag aber erzielte Andi Sander in Gröden (Italien) sein bisher bestes Ergebnis. Der Ennepetaler beendete die erste von zwei Abfahrten auf der Saslong auf einem starken 14. Platz.

Mit der Startnummer 29 ins Rennen gegangen, fehlten Andreas Sander im Ziel 0,61 Sekunden auf den Sieger und Weltcup-Gesamtführenden Vincent Kriechmayr aus Österreich. Bester deutscher Starter wurde Josef Ferstl (Hammer) auf dem sechsten Platz. Während viele Fahrer unmittelbar vor ihm mit der langsamer gewordenen Piste zu kämpfen hatten, zeigte sich der Ennepetaler unbeeindruckt von den schlechter gewordenen Verhältnissen. Im dritten Sektor der Strecke fuhr der 33-Jährige sogar die schnellste Zeit, so dass die Führenden noch einmal kräftig ins Zittern kamen.

Noch zwei Rennen an diesem Wochenende

Sander aber unterlief noch ein kleinerer Fehler, der zu viel Zeit kostete. Mit Platz 14 holte sich der für die SG Ennepetal startende Sander sein bisher bestes Ergebnis im bisherigen Winter. Im kanadischen Beaver Creek landete er auf dem 19. Platz, eine Woche später reichte es im US-amerikanischen Lake Louise nur zu Platz 31 für den immer noch amtierenden Vize-Weltmeister in dieser Disziplin.

Auch interessant: Sander auf der Teufelswiese: Hier hat seine Karriere einst begonnen

Die Abfahrt am Donnerstag wurde für das in Beaver Creek ausgefallene Rennen ausgerichtet. Am Freitag (11.45 Uhr, live in der ARD) ist der Super-G in Gröden angesetzt, am Samstag (11.45 Uhr, live in der ARD-Mediathek) kommt es dann zum eigentlichen Abfahrtsrennen in den Dolomiten. Nach einer kurzen Pause über die Weihnachtsfeiertage wandert der Weltcup-Zirkus weiter ins italienische Bormio.

