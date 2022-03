Ennepetals Bollmann hat keine Angst vor Paderborn

Ennepetal. Mit 33 Jahren ist Maik Bollmann einer der erfahrensten Spieler im Kader des Fußball-Oberligisten TuS Ennepetal. Seine Erfahrung ist viel wert.

Die Erleichterung stand Abwehrchef Maik Bollmann nach dem Heimsieg seines TuS Ennepetal gegen die Reserve von Preußen Münster förmlich ins Gesicht geschrieben. Nach drei Pflichtspielniederlagen in Folge war es unter anderem Bollmann, der mit seinem Ausgleich zum 1:1 die Wende und somit den Befreiungsschlag einleitete. Nach dem späten Siegtreffer durch Külpmann, war die Freude umso größer. Dass es am Wochenende erneut großen Grund zur Freude gibt, ist eher unwahrscheinlich, schließlich steht das schwere Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des SC Paderborn an. Ausgeschlossen ist es aber nicht.

„Da ist richtig Ballast abgefallen. Wir waren am Anfang sehr nervös, durch den Ausgleich haben wir dann mehr Sicherheit gewonnen“, freut sich Bollmann über den wichtigen Sieg am vergangenen Wochenende. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann richtig Druck gemacht. Wir haben da kaum was zugelassen. Wenn wir da anknüpfen können, wird es auch Paderborn schwer gegen uns haben“, glaubt der 33-jährige Routinier Bollmann.

Paderborn kommt mit ordentlich Offensivpower

Die Reserve der Paderborner ist einer der Top-Favoriten auf den Aufstieg. Auch die aktuelle Tabellensituation spiegelt das wider. Mit 37 Punkten und einem beinahe unheimlichen Torverhältnis von 51:17 Toren liegt das Team von Ex-Profi Thomas Bertels auf dem zweiten Tabellenrang. Im Durchschnitt erzielte die Offensive der Westfalen unglaubliche drei Tore pro Spiel. Herausragender Spieler ist Mittelstürmer Luis Ortmann. In 16 Spielen erzielte der 20-Jährige bereits zehn Tore und bereitete weitere zehn vor.

„Wir wissen natürlich um die Offensivstärke der Paderborner. Wir müssen versuchen, so lange die Null zu halten, dann haben wir eine echte Chance, auch beim SC. Eventuell kann ich dann noch mal mit einem Standard-Tor aushelfen, gerne auch kurz vor Schluss“, schaut Maik Bollmann auf die schwierige Aufgabe in Ostwestfalen.

Professionell schon in der Vorbereitung

Ähnlich sieht es TuS Trainer Alexander Thamm, der bereits in der Spielvorbereitung Unterschiede feststellen konnte. „Wir wissen jetzt schon in welcher Kabine wir uns umziehen werden, haben das Hygienekonzept schon bekommen und auch die Schiedsrichter wissen bereits in welchen Trikots beide Mannschaften auflaufen werden“, beschreibt Thamm die Vorbereitungen seitens der Bundesliga-Reserve auf das Ennepetaler Gastspiel. „Der SC geht das ganze unglaublich professionell an und so sieht das dann auch auf dem Platz aus“, sagt Thamm.

Die Paderborner Spieler sind hervorragend ausgebildet, vor allem technisch sehr versiert. „Da müssen wir mit viel Körperlichkeit gegenhalten. Und die wenigen Chancen, die wir bekommen nutzen. Wir fahren nicht dahin, weil wir keine Chancen sehen. Wir wollen mit etwas Zählbarem wiederkommen“, gibt sich Thamm kämpferisch.

Zweitliga-Spieler im Kader?

Personell sieht es ähnlich aus wie letzte Woche bei den Ennepetalern. Robin Gallus wird aufgrund seiner Roten Karte aus dem Haltern-Spiel noch nicht wieder mitwirken können. Dafür könnte es für Paderborn Verstärkung geben. Das Spiel der Zweitliga-Profis gegen Fortuna Düsseldorf am Samstagmittag droht aufgrund mehrerer bestätigter Corona-Fälle bei der Fortuna auszufallen, somit wären einige Spieler frei für die zweite Mannschaft. Ob dieses Szenario eintritt, ist unwahrscheinlich. Am Freitag machten sich die verbliebenen Düsseldorfer auf den Weg zum Spiel nach Paderborn – ohne ein endgültiges Urteil der DFL.

