Ennepetals C-Jugend stürmt mit Verspätung in die Landesliga

Die C-Jugendlichen des TuS Ennepetal machen in der Bezirksliga den Meistertitel klar und steigen in die Landesliga auf.

Ennepetal. Die Ennepetaler Jugendkicker haben die Meisterschaft in der Bezirksliga spannend gemacht, doch trotzdem reicht es zum reisigen Vereinserfolg.

Viel besser hätte das Wochenende für den TuS Ennepetal kaum laufen können: Neben dem Klassenerhalt der ersten Mannschaft in der Fußball-Oberliga und der Meisterschaft der Zweitvertretung, hat der Verein noch einen dritten wichtigen Erfolg an diesem Wochenende gefeiert: Die C-Jugendlichen haben mit einem 5:1 (4:0)-Sieg über den FC Borussia Dröschede am Samstag die Meisterschaft in der Bezirksliga festgemacht – und sind damit in die Landesliga aufgestiegen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Dabei ist der Meistertitel der Nachwuchsspieler einer mit Verzögerung. Denn die Ennepetaler sind eigentlich souverän durch die Liga marschiert und hatten vor wenigen Wochen noch sieben Punkte Vorsprung auf den Zweiten.

Zwei frühe Treffer bringen Sicherheit

Doch aufgrund von zwei Niederlagen kurz vor Saisonschluss wurde es noch einmal spannend. Jetzt ist es aber geschafft und die Ennepetaler konnten im heimischen Bremenstadion trotz der unerwarteten Schwächephase den Aufstieg feiern. „Es ist viel Anspannung abgefallen. Drei Tage vor dem Spiel habe ich nicht richtig geschlafen“, verrät der Ennepetaler Trainer Andre Waldhelm.

Doch die schwachen Ergebnisse der vergangenen Wochen waren direkt beim Anpfiff gegen Dröschede wie weggeblasen. Lio Waldhelm (5.) und Jannis Kois (7.) schossen sofort in der Anfangsphase zwei frühe Treffer für die Ennepetaler. Noch vor der Pause legten dann Levin Richartz (25.) sowie Kilian Richartz (34.) zwei weitere Treffer nach.

Rückkehr steht jetzt fest

Nach dem Seitenwechsel kam dann der Gegner noch einmal gefährlich vor das Tor von Ennepetal und verkürzte auf 1:4 (38.). Doch das brachte den TuS nicht aus dem Konzept und Maxim Lepsy schoss für die Klutertstädter noch einmal einen weiteren Treffer (54.).

Damit war der Aufstieg in die Landesliga besiegelt. Bereits in der Spielzeit 2018/19 waren die Ennepetaler C-Jugendlichen in der Landesliga, stiegen damals aber ab. Die Mannschaft um Trainer Waldhelm kann sich von dem Erfolg aber kaum etwas kaufen, weil die Spieler als „Alt-Jahrgänge“ jetzt in die B-Jugend hochgehen und dort Kreisliga A spielen müssen. Trotzdem ist der Aufstieg ein großer Erfolg für den Verein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm