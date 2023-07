Ennepetals Gegner verpflichten weiter munter neue Spieler

Ennepetal. Einen Monat vor Beginn der Fußball-Oberliga basteln immer noch einige Teams an ihrem Kader. Alle wichtigen Transfers hier in der Übersicht.

Knapp einen Monat vor dem Start der neuen Saison in der Fußball-Oberliga Westfalen sind viele Vereine weiter auf der Suche nach Verstärkungen. Andere hingegen haben sich bereits hochkarätige Zugänge sichern können.

Die Sportfreunde Lotte untermauern einmal mehr, dass sie in der Saison 2023/24 um den Aufstieg in die Regionalliga West spielen wollen. In Person von Marc Heider verpflichten sie einen Stürmer, der gerade erst mit dem VfL Osnabrück den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft hat. Der 37-Jährige hat mehr als 300 Spiele in der 3. Liga absolviert und soll die Sportfreunde zum Aufstieg schießen. Neben Heider verstärken auch die beiden Innenverteidiger Nico Lübke (21) von Germania Halberstadt und Niklas Kiene (31) vom BSV Schwarz-Weiß Rehden die Sportfreunde.

Bövinghausen verstärkt sich weiter

Auch beim TuS Bövinghausen wird munter weiter verpflichtet: Weil Ricardo Seifried nach einer Meniskus-Operation mehrere Monate ausfällt, holt der TuS Kerim Senderovic vom BSV Schüren als weiteren Torwart ins Team. Der 22-Jährige ist eine zusätzliche Alternative zu Finn Kotryba, der von der U19 des VfL Bochum kam. Zudem stößt Phil Britscho (23, linke Außenbahn) von der SG Wattenscheid 09 zum TuS.

Die Wattenscheider sind ebenfalls weiter aktiv auf dem Transfermarkt. Yutaro Ichimura (23) vom TuS Erndtebrück soll die Linksverteidiger-Position beim Regionalliga-Absteiger bekleiden, Blerton Muharremi (24) vom FSV Duisburg kann in der Defensive flexibel eingesetzt werden. Außerdem erhält Henry Kree einen Vertrag bei der SGW. Der 21-Jährige Zentrumsspieler trainierte bereits seit dem Winter mit der Mannschaft, zuvor war er beim VfL Bochum ausgebildet worden.

In Sprockhövel verändert sich nicht mehr viel

15 oder 16 Zugänge wie bei anderen Klubs wird es bei der TSG Sprockhövel nicht geben. Emre Yesilova (Außenbahn, 29) von der SG Wattenscheid 09 ist der dritte Zugang des Sommers nach Dennis Hahn (Hammer SpVg) und Berkant Canbulut (ebenfalls Wattenscheid) – und wohl auch der letzte. „Damit sind wir auch durch. Wir konnten ja den kompletten Kader halten“, sagt Sportchef André Meister gegenüber dem Magazin „RevierSport“.

Das Wechsel-Chaos um Benit Dinaj ist beendet. Der 19-jährige Angreifer, der erst vom TuS Erndtebrück als Neuzugang vorgestellt worden war, bevor dann die Sportfreunde Siegen die Vertragsverlängerung vermeldeten, wird nicht zum TuS wechseln. „Wir sehen keine Grundlage für eine gute und vor allem vertrauensvolle Zusammenarbeit mehr“, erklärt der Sportliche Leiter Holger Lerch. Der Vertrag wird aufgelöst und Dinaj bleibt bei den Sportfreunden, die zudem Angreifer Marvin Schulz (19) vom SC Paderborn 07 ausleihen.

Weitere Transfers: Westfalia Rhynern holt Elmar Skijelj (Angriff, 20) von Rot Weiss Ahlen und Tobias Heering (Mittelfeld, 22) vom SC Preußen Münster II. Aufsteiger Türkspor Dortmund verpflichtet Koray Dag (Angriff, 20) vom SC Paderborn II und Simon Schubert (Verteidigung, 32) von den Sportfreunden Lotte.

