Ennepetals Neue treffen doppelt in nur 86 Minuten Testspiel

Ennepetal. Sie hätten gerne noch gespielt, doch der Schiri wollte nicht mehr: Trotzdem überzeugt Ennepetal im Test gegen Westhofen. Zwei Neue treffen.

Manchmal dauert ein Fußballspiel doch nicht 90 Minuten – so wie beim ersten richtigen Test des Fußball-Oberligisten TuS Ennepetal gegen den Landesliga-Aufsteiger VfB Westhofen. Mit 6:1 (2:0) setzte sich der TuS auch in der Höhe verdient gegen chancenlose Gäste durch.

„Ich bin zu 99 Prozent zufrieden“, sagte Westerhoff entsprechend des guten Auftritts seines Teams im Anschluss an den Test auf dem Kunstrasen zufrieden. Zur vollständigen Zufriedenheit fehlte dem TuS nicht fiel, letztlich war es nur das Gegentor in der 86. Minute durch Westhofens Domenico Restieri, das den Eindruck zumindest ein wenig trübte. Es sollte, zur Überraschung aller, die letzte Aktion im Spiel sein. Schiedsrichter Araghi beendete den Test nach 85 Minuten. Ansonsten gab es, abgesehen von der mangelnden Chancenverwertung im ersten Durchgang, nicht viel zu bemängeln.

Linus Frölich trifft per Kopf zur Führung

Erfreulich war das gute Pressing und die Bewegung ohne Ball. Immer wieder kreierte der TuS gute Gelegenheit, in Durchgang zwei nutzte das bis auf Kevin Meckel komplett ausgetauschte Team diese Chancen dann konsequent. Für die Führung sorgte Linus Frölich per Kopfball nach einem Eckball, die Zugang Christoph van der Heusen vor der Pause erhöhte. In Durchgang zwei schraubten ein Eigentor, ein Doppelpack von Lilian Reyes Mellado und der Premierentreffer von Duje Goles das Ergebnis in die Höhe.

