„Er passt zu Schwelm“- Auch der Betreuer ist ein Wuppertaler

Schwelm. Nermin Jonuzi hat sich einen alten Bekannten an die Seite geholt – natürlich aus der Nachbarstadt. Mit ihm soll jetzt eine Serie gestartet werden

Auf der Internetseite des VfB Schwelm findet sich unter „Betreuer“ eine weiße Fläche. Die Position hat Trainer Nermin Jonuzi inzwischen jedoch besetzt. Und wie könnte es anders sein – mit einem Wuppertaler. Alper Alici („Ich bin ein echter Wuppertaler Jung“) kümmert sich seit gut einem Monat um die Spieler und assistiert dem Trainer, der ihn auch selbst zum Brunnen gelotst hat. Der Mittvierziger war auf der Suche nach einer neuen Betätigung, nachdem sein alter, langjähriger Verein nach der vergangenen Saison in die Kreisliga B abgestiegen war.

„Alper ist ein Kamerad von mir, der neun Jahre bei TuS Grün-Weiß Wuppertal als Betreuer tätig war“, erklärt Jonuzi. „Ich brauchte jemanden an meiner Schulter, der die Jungs ein bisschen umsorgt.“ Er charakterisiert Alici als einen ganz netten, ruhigen Menschen, der immer hilfsbereit ist. „Alper geht mit den Jungs um, als wären es seine Söhne.“

Die Zusage, in Schwelm mitzuarbeiten, war schnell erreicht. Es brauchte nur einen Anruf Jonuzis und die Frage „Hast du Bock?“. Am Brunnen traf Alici auf die ehemaligen Grün-Weißen Gianluca Muzzi und Konstantinos Likidis. „Alle Jungs haben ihn super aufgenommen“, freut sich Jonuzi und sieht sich in seiner Wahl bestätigt. „Er passt zu Schwelm.“

Jonuzi will Siegesserie mit Schwelm starten

Mit der Partie gegen die SG Blau-Weiß Haspe will der VfB-Coach eine Siegesserie starten. Vielleicht ist da die Bilanz der vergangenen Spielzeit ein gutes Omen, denn da gewannen die Schwelmer beide Spiele gegen den damaligen Klassenneuling mit 4:1. „Wir müssen jetzt eine Konstanz in unser Spiel bekommen und nicht immer ein Spiel gewinnen, eins verlieren. Das mag ich überhaupt nicht“, konstatiert der VfB-Übungsleiter. In den nächsten Spielen – nach Haspe geht es in der Liga gegen VfL Schwerte, SC Hennen und SC Lüdenscheid – will Jonuzi, dass sein Team mit aller Macht punktet.

Dass die Heimaufgabe am Sonntag (15 Uhr, Brunnen) anspruchsvoll ist, ist dem Trainer dabei bewusst. Sein Hasper Pendant, Ibo Büyükdeveci, kennt Jonuzi noch aus der vergangnen Saison von den Spielen gegen ASSV Letmathe. „Der wird seine Jungs auch heiß machen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir es packen werden.“

Schwelms Gegner hat erfahrene Kicker dabei

Die Mannschaft vom Friedensplatz, dem einzigen Aschenplatz in der Liga, ist im Durchschnitt um rund dreieinhalb Jahre verjüngt worden, kann aber weiter auf Routiniers wie Michel Amaral, Dennis Niggeloh oder Shkelzen Imeri bauen. Die beiden Teams trennen in der Tabelle nur zwei Punkte – sie befinden sich somit auf Augenhöhe, Schwelm ist aber deutlich treffsicherer, hat acht Tore mehr erzielt als die Blau-Weißen.

Positiv ist sicher, dass Mannschaftskapitän Michael Hong-Gonzalez aus seinem dreiwöchigen Urlaub zurückgekehrt ist. Für die Startelf, so Jonuzi, sei er aber noch keine Option, auch wenn er fit sei. „Die anderen sind auch fit, da macht sich das denen gegenüber nicht gut. Aber eine Halbzeit wird er wohl bekommen“, sagt Jonuzi.

