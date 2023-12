Erarslan: „Jetzt würden andere gerne mit uns tauschen“

Gevelsberg Aufsteiger Vatanspor mischt die A-Liga auf. Im letzten Spiel 2023 soll nun Revanche für das bittere Ende im Hinspiel genommen werden.

Für die SG Vatanspor Gevelsberg geht mit dem letzten Spiel des Jahres am Sonntag das erste halbe Jahr Kreisliga A2 zu Ende. Nach dem Durchmarsch von ganz unten aus der C-Liga ist der türkische Verein voll und ganz in der höchsten Klasse auf Kreisebene angekommen. Miterlebt hat den Weg unter anderem Spieler Alperen Erarslan, der an beiden Aufstiegen beteiligt war.

Er kam aus der Jugend des TuS Ennepetal, war eigentlich höherklassigen Fußball gewohnt. Den Schritt in die tiefstmögliche Liga ist da neutral betrachtet ein wenig ungewöhnlich. Für ihn selber aber nicht: „Ich habe an das Projekt geglaubt und die Liga war mir egal. Da war keine Abgehobenheit oder Demotivation dabei“, erzählt Erarslan.

Vatansports Entwicklung kommt nicht überraschend

Dass der Durchmarsch gelungen ist, freut ihn sehr. „Man fühlt sich wie ein Teil von etwas Größerem, wenn man das alles von Anfang an mitmacht. Am Ende weißt du, dass es sich gelohnt hat, auch die Trainingstage im Winter. Jetzt würden andere gerne mit uns tauschen“, sagt er. Meister in der C-Liga, Zweiter in der B-Liga und jetzt überraschend stark auf dem achten Platz.

Wir wussten, dass wir eine starke Truppe haben, die eigentlich auch zu gut für die unteren Ligen war. Alperen Erarslan, Spieler beim Fußball-A-Ligisten Vatanspor Gevelsberg

Während viele die rasante Entwicklung der Gevelsberger überrascht hat, kam das für Erarslan nicht unerwartet. „Ich kann mir den Erfolg gut erklären. Wir wussten, dass wir eine starke Truppe haben, die eigentlich auch zu gut für die unteren Ligen war“, findet er. Jetzt ist Vatanspor da angekommen, wo sie hinwollten – und fühlen sich im der A-Liga pudelwohl.

„Ich finde es geiler hier, weil unser Ziel war aufzusteigen. Es bereitet Freude, dass die Punkte, die wir erkämpfen, auch wirklich erkämpft sind und dann besser schmecken“, sagt er. Zudem sind er und seine Mitspieler nun mehr gefordert als in der Vergangenheit. „Die Gegenspieler sind viel besser. Man kann nicht mehr den Ball nehmen und direkt durch dribbeln. Man wird direkt attackiert. Und jeder Verein hat drei oder vier Spieler, die auch das Niveau haben, höher zu spielen“, schaut Erarslan auf das erste Halbjahr in der A-Liga zurück.

Vatanspor hat mit Wengern noch eine Rechnung offen

„Wo wir jetzt stehen, hat uns vorher niemand zugetraut. Wenn wir in dem ein oder andere Spiel nicht noch spät einen Gegentreffer kassiert hätten, würden wir in der Tabelle noch höher stehen“, ist sich Erarslan sicher. Einen dieser späten Gegentreffer kassierte Vatanspor gegen den Gegner, gegen den es am Sonntag daheim um 14:30 Uhr geht. Gegen den SC Wengern spielten die Gevelsberger im ersten Saisonspiel 4:4, kassierten ganz spät in der 95. Minute per Elfmeter den Ausgleich. „Das war unser erstes Spiel in der Kreisliga A, deswegen sitzt der Schmerz auch noch tief. Aber Wengern ist diese Saison aufgeblüht. Wir schauen mit Vorfreude auf das Spiel und haben nichts zu verlieren“, sagt Erarslan.

