Haltern/Ennepetal. Drei Siege, zwei Remis – und nun die erste Niederlage: Der Fußball-Oberligist TuS Ennepetal unterlag am Donnerstag erstmals in dieser Saison.

Am sechsten Spieltag hat es den Fußball-Oberligisten TuS Ennepetal erwischt. Beim Regionalliga-Absteiger TuS Haltern unterlagen die Ennepetaler in der zweiten „englischen Woche“ in Serie knapp mit 2:1 (1:0) und mussten damit die erste Niederlage in der aktuellen Saison hinnehmen. Die TSG Sprockhövel hingegen konnte sich am Donnerstagabend bei Victoria Clarholz mit 2:0 (0:0) durchsetzen und steht mit der vollen Punkteausbeute von 15 Punkten auf dem zweiten Platz.

In Haltern zu verlieren ist wahrlich keine Schande. Auch wenn der freiwillige Absteiger aus der Regionalliga nicht mehr ganz mit der Mannschaft zu vergleichen ist, die vor zwei Jahren den Aufstieg in die vierthöchste deutsche Spielklasse feiern konnte, verfügen die Halterner noch immer über gehobenes Oberliga-Niveau. Das bekamen auch die Ennepetaler zu spüren, die gleich nach 14 Minuten den ersten Rückschlag einstecken mussten. Nick Schorn brachte die Gastgeber in Führung. In der Folge sahen die Zuschauer in Haltern eine starke Ennepetaler Mannschaft, Zählbares blieb dem Team von Trainer Alexander Thamm in der ersten Hälfte aber verwehrt.

Bollmann gelingt der Ausgleich

Erst zu Beginn des zweiten Spielabschnitts machte sich der Druck der Gäste auch auf der Anzeigetafel bemerkbar. Maik Bollmann egalisierte den Rückstand nur drei Minuten nach Wiederbeginn. Das letzte Wort in der auf Augenhöhe geführten Begegnung sollte aber der TuS Haltern haben. Nach einem hohen Ball in den Sechzehner der Ennepetaler stieg Paul Richter am höchsten und bugsierte den Ball mit dem Kopf über die Linie (72.). Weitere Versuche der Thamm-Elf wieder in die Partie zurückzufinden, wie sie es bereits in den ersten Spielen immer getan hatte, blieben ohne glücklichen Ausgang.

Weiterhin ungeschlagen ist dagegen die TSG Sprockhövel. Die Mannschaft von Trainer Andrius Balaika setzte sich beim Aufsteiger Victoria Clarholz dank zweier Treffer von Nazzareno Ciccarelli zu Beginn der zweiten Halbzeit durch. Die TSG ist damit weiterhin ohne Punktverlust.