Erster Sieg! Große Erleichterung bei den RE Baskets Schwelm

Schwelm/Ennepetal Im sechsten Saisonspiel dürfen die Oberliga-Basketballer aus Schwelm den ersten Erfolg feiern. Voerde verliert in Dortmund.

So richtig freuen konnte sich Jan-Philipp Buchwald laut eigener Aussage nach dem ersehnten ersten Saisonsieg nicht wirklich. „Es war einfach die Erleichterung, die größer als die Freude war“, sagte der Trainer des Basketball-Oberligisten RE Baskets Schwelm nach dem 65:59-Erfolg seines Teams gegen den nun weiter sieglosen VfL AstroStars Bochum II. Damit rückt der Regionalliga-Absteiger in der Tabelle bis auf zwei Punkte an die TG Voerde heran, die beim TVE Dortmund-Barop letztlich klar unterlag.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Die RE Baskets zeigten sich nach einem wechselhaften Auftritt in eigener Halle am Ende stark von der Freiwurflinie, vor allem Theo Karafillidis konnte gegen Ende der Partie immer wieder Foulspiele ziehen und seine anschließenden Freiwürfe sicher verwandeln. Immer wieder kamen die Schwelmer nach Ballgewinnen in der Defensive in schnelle Gegenzüge, bei denen Karafillidis wiederholt energisch den Weg zum Korb suchte. „Der Sieg war bitter notwendig für die Moral“, fasste Trainer Buchwald die Gemütslage seines Teams nach dem ersten Sieg zusammen.

Ein starker Fedder reicht Voerde in Dortmund nicht

Für die TG Voerde gab es hingegen in Dortmund nichts zu holen. Gegen die favorisierten Gastgeber zeigte Leon Fedder sein bestes Saisonspiel und legte 24 Punkte auf. „Wir hatten heute gute Energie von der Bank, aber wenn drei Starter gemeinsam nur zehn Punkte erzielen, dann ist das letztlich zu wenig, um in Barop etwas mitzunehmen,“ analysierte Trainer Martin Schrader nach der 65:79-Pleite.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm