Ex-Schwelmer versenkt die EN Baskets im letzten Viertel

Sadiq Ajagbe ist einer der besten Schwelmer bei der Niederlage in Berlin.

Berlin/Schwelm. Jean-Louis dreht gegen seinen Ex-Verein am Ende auf und entscheidet die Partie, die vor allem von einem ehemaligen Nationalspieler dominiert wird

Ausgerechnet der ehemalige Schwelmer Marley Jean-Louis hatte großen Anteil daran, dass die ProB-Basketballer der EN Baskets Schwelm ihre Heimreise vom Auswärtsspiel beim starken Aufsteiger Berlin Braves mit leeren Händen antreten mussten. Vier Dreier versenkte Jean-Louis im letzten Viertel und brachte seine Berliner damit in die Spur, letztlich unterlagen die EN Baskets mit 73:86 (35:35) und stehen damit nun nach vier Spieltagen bei zwei Siegen und zwei Niederlagen.

Mit seinen zwölf Punkten im Schlussviertel war Jean-Louis gerade in den letzten zehn Minuten ein wichtiger Faktor bei den Berlinern, die sich nach ausgeglichener erster Halbzeit im zweiten Durchgang aber vor allem auf den ehemaligen Nationalspieler Andreas Seiferth verlassen konnte. Der 2,09 Meter große Center setzte sich im Duell mit Schwelms Kanadier Khalil Miller deutlich durch, am Ende standen bei dem 34-Jährigen 20 Punkte und satte 14 Rebounds in der Statistik. Miller sammelte zwar ebenfalls gute neun Bretter und blockte drei Würfe, war aber offensiv dieses Mal kein Faktor im Team von Trainer Falk Möller.

Hornscheidt, Merz und Ajagbe tragen Schwelm lange

Hier übernahmen stattdessen andere Spieler. Aufbauspieler Till Hornscheidt und Robert Merz kamen mit ihrem Zug zum Korb immer wieder zu Punkten und sorgten dafür, dass Schwelm nach dem ersten Viertel klar führte. Gelang es den EN Baskets, den starken Seiferth aus der Zone zu bekommen, kam vor allem Hornscheidt mit seinem Tempo zu guten Abschlüssen. „Er ist momentan unser konstantester Spieler“, findet auch Möller lobende Worte für seinen Aufbauspieler. Neben Hornscheidt und Merz hinterließ auch Sadiq Ajagbe einen guten Eindruck, weil er die körperliche Spielweise der Berliner annahm. Kein Faktor waren dagegen lange Chris Frazier und Thomas Reuter, auf die sich die Braves besonders gut eingestellt hatten.

Die Niederlage in Berlin ist für Möller zwar ärgerlich, dennoch aber auch verkraftbar. „Da werden nicht viele Teams gewinnen, sie haben wirklich überragende Qualität“, so der Schwelmer Trainer.

EN Baskets Schwelm: Hornscheidt (19), Merz (19), Frazier (16), Ajagbe (11), Reuter (6), Miller (2), Bergen, Urspruch, Cikara, Pehar.

