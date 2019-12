Fabian Riebeling mit starken Nerven bringt Voerde 31:31

In der Handball-Landesliga rettet die TG Voerde in letzter Sekunde, mit letztem Strafwurf einen Punkt – dank eines nervenstarken Fabian Riebeling. Eher Trauer herrschte so beim gastgebenden TV Olpe nach dem 31:31 (14:19) nach einer packenden Partie.

Starke Anfangsphase der Gäste

Die Voerder zeigten gegen einen starken Gegner über weite Strecken eine überzeugende Leistung. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzten sich die Gäste Mitte des ersten Durchgangs auf vier Tore ab. Sie nutzten dabei die sich bietenden Räume der 5:1-Deckung der Olper und rissen mit ihrem schnellen Spiel viele Lücken. Bis weit in die zweite Spielhälfte hinein transportierte die TGV ihren Vorsprung und blieb das spielbestimmende Team.

Beim Stand von 20:27 (43.) nahmen die Hausherren ihre Auszeit. In der Abwehr stellten sie auf eine kompakte 6:0-Deckung um, gegen die sich die Gäste sehr schwer taten. Die Folge waren einige Fehlwürfe und Ballverlust, durch die der TV Schritt um Schritt herankam. In der Schlussphase musste TGV-Trainer Kalla Paukstadt zusätzlich auf Dennis Riebeling verzichten, der mit einer Roten Karte vom Platz gestellt wurde.

Paukstadt bemängelt schlechte Chancenverwertung

Eine Minute vor dem Abpfiff gingen die Gastgeber erstmals in der Partie in Führung. Im letzten Angriff holten die Voerder einen Siebenmeter heraus, den Fabian Riebeling mit abgelaufener Uhr zum Endstand verwandelte. „Es war ein tolles und kampfbetontes Spiel. Dass es nochmal spannend geworden ist, müssen wir uns selbst ankreiden“, so Paukstadt. „In dieser Phase haben wir zu viele Chancen liegen lassen. Auf der anderen Seite sind wir froh, in letzter Sekunde noch einen Punkt gegen einen sehr guten Gegner gerettet zu haben.“.

TG Voerde: N. Fabiunke, T. Fabiunke, Jarosch – D. Riebeling 8/3, Dössler 6, F. Riebeling 6/1, L. Stratmann 5, Frowein 3, Pagenkämper 2, Bunse, J. Thomzig.