FC SW Silschede bekommt Verstärkung von Borussia Dortmund

Gevelsberg Eine neue Spielerin soll für die Frauenelf des FC Silschede für Schub in der Offensive sorgen. Sie bringt noch mehr Erfahrung mit.

Quasi wie bei den Bundesliga-Profis hat der FC SW Silschede die Frist für Vereinswechsel in der Winterpause eingehalten. Immerhin bekommt die Frauenmannschaft auch Verstärkung eines Vereins mit einem großen Namen: Von Borussia Dortmund wechselt Mittelfeldspielerin Annika Billig nach Gevelsberg in die Bezirksliga.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Im Sommer legte die Fußballerin eine Pause ein, nachdem sie zuvor mit der 2021 neu gegründeten Frauenmannschaft des BVB in der Kreisliga A startete und zweimal hintereinander aufstieg. Zum Landesliga-Kader gehörte sie in dieser Saison jedoch nicht mehr, sie ist aber beim BVB noch Co-Trainerin der U17-Juniorinnen. So bringt sie durch die B-Lizenz zusätzliche Erfahrung mit. Bei einem Probetraining in Silschede hinterließ Billig einen sehr guten Eindruck und der Wechsel wurde in die Wege geleitet. „Sie strahlt viel Spielfreude und Sicherheit am Ball aus und hat eine gute Übersicht. Sie wird unserer Offensive eine besondere Note geben“, sagt Coach Ali Salame. Dennoch müsse sie sich wie alle anderen beweisen, um es in die Startelf zu schaffen. „Sie muss bis zum Rückrundenstart in den Wettkampfmodus kommen“, so Salame.

Kontakt nach Silschede über Laura West

Er und das Team kennen Annika Billig aus der Vorsaison aus den direkten Duellen mit Dortmund. Daran erinnert sich die neue Spielerin auch noch und lobt ihren neuen Klub: „Silschede hat super verteidigt und es uns sehr schwer gemacht. Die Trainer haben die Mannschaft 90 Minuten gepusht, was uns ein bisschen unter Druck gesetzt hat. Das Team tritt als Einheit auf dem Platz auf.“ Beim BVB habe sie gewusst, dass ihr Weg als Spielerin irgendwann enden würde. Der Kontakt nach Silschede kam übrigens über Spielerin Laura West zustande, die Anfang der Saison von der sich aufgelösten Frauenelf des FC Wetter nach Silschede wechselte. Annika Billig stammt aus Wetter. Dort kreuzten sich die Wege von ihnen genauso wie die mit Silschedes Trainerin Alessa Geis.

Eine weitere Spielerin steht seit Januar in Silschedes Kader: Lissa Dzierson, die jüngere Schwester von Leonie Dzierson. Sie kommt von BW Voerde. „Sie möchte probieren, höher zu spielen“, sagt Salame. Sie ist auf der linken Außenbahn unterwegs.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm