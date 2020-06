FSV Gevelsberg: Diese drei Zugänge stehen schon fest

Gevelsberg. Der FSV Gevelsberg will in der kommenden Saison in der Fußball-Bezirksliga angreifen. Drei Zugänge stehen bereits fest.

Für die kommende Spielzeit in der Fußball-Bezirksliga hat sich der FSV Gevelsberg einiges vorgenommen: Die Mannschaft von Uwe Jöns will nach einem Platz im gesicherten Mittelfeld der Tabelle zum Abbruch der noch laufenden Saison in den kommenden Monaten oben angreifen. Personell bedeutet das vor allem, dass man sich mit einer schlagkräftigen Truppe für die kommenden Aufgaben aufstellen will. Drei Zugänge stehen fest.

Den Anfang haben die Verantwortlichen um Cheftrainer Jöns nun gemacht: Fabian Külpmann, Yann Luca Hussek und Salvatore Bellia werden in der kommenden Saison in der Bezirksliga für den FSV auf dem Feld stehen. Was auffällt: Keiner der drei Spieler ist älter als 21 Jahre.

Fabian Külpmann spielte einst schon in der Nachwuchsabteilung der Gevelsberger, bevor es ihn im B-Jugend-Bereich zur TSG Sprockhövel zog. Dort war Külpmann in der Westfalenliga aktiv. Dazu bringt der 21-Jährige zwei Jahre Landesliga-Erfahrung vom SC Obersprockhövel mit, bei dem er zuletzt spielte. „Fabian hat eine sehr gute Physis und eine extrem positive Ausstrahlung auf dem Platz. Er wird unserer Mannschaft sehr gut tun“, lobt Uwe Jöns seinen künftigen Spieler.

Hussek soll entwickelt werden

Neben Külpmann ist auch Yann Luca Hussek neu im Team des Bezirksligisten. Der 19-Jährige wechselt aus der A-Jugend der TSG Sprockhövel ins Stefanbachtal und geht mit dem FSV in seine erste Saison bei den Senioren. „Er ist ein extrem torgefährlicher Offensivspieler , der über eine richtig gute Ballbehandlung verfügt und eine super Schusstechnik hat. In der A-Jugend-Westfalenliga hat er in Sprockhövel schon unter Beweis gestellt, dass er ein sehr talentierter Spieler ist. Wir freuen uns auf ihn und seine Qualitäten und wollen ihn weiterentwickeln“, erklärt Jöns.

Einen weiteren Youngster haben die Gevelsberger mit Salvatore Bellia verpflichtet. Der 19-Jährige kommt aus der Jugend des TuS Ennepetal, mit der er in der vergangenen Saison in der Bezirksliga spielte. Dort machte Bellia mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. „Er kann im Offensivbereich flexibel eingesetzt werden und ist ein junger, hungriger Spieler. Seine Flexibilität wird uns mit Sicherheit weiterhelfen. Dazu ist er noch sehr jung und hat noch Potenzial, sich weiterzuentwickeln“, erklärt Jöns.

Weitere Gespräche laufen

Mit zwei weiteren Spielern sei der FSV derzeit in „guten Gesprächen“, erklärt Jöns. Um wen es sich genau handelt, will der Coach des FSV noch nicht verraten. „Wir müssen noch auf die endgültige Zusage warten, aber ich denke, dass wir am Wochenende Gewissheit haben werden“, erklärt der FSV-Trainer.