Für Baltzer geht es mit Höchsttempo weiter

Ennepetal. Für Rafael Baltzer geht es mit Höchsttempo weiter. Mit seiner WM-Teilnahme im vergangenen Jahr, bei der der Elfjährige es bis auf den 14. Platz in der Gesamtwertung schaffte, sorgte er in der Welt des Deutschen Kartsports für Aufsehen. Nun hat der junge Ennepetaler sein erstes Rennen in der Juniorklasse hinter sich. Das Besondere: Er übersprang eine komplette Rennklasse, und stellt sich so in Zukunft keinesfalls einer leichten Herausforderung. Den Einstieg in diese neuen Herausforderung meisterte er voll und ganz mit dem Chrono Winterpokal in Kerpen.

Rückschlag im Qualifying

Das Training lief für den jungen Rennfahrer vielversprechend. Am Finaltag musste Rafael noch kleine Rückschläge verkraften. Im Qualifying landete er von 21 Startern auf dem 17. Platz, nachdem ihn eine Spoilerstrafe drei Plätze nach hinten verschob. Mit neu gewonnenem Ehrgeiz konnte sich er sich im Pre-Finale Platz 12 sichern. Voller Motivation ließ Baltzer sein Kart für den Startschuss des Finalrennens warmlaufen. Er musste allerdings auch feststellen, dass die Regentropfen allmählich anfingen, vom Himmel zu prasseln. Für das Kartfahren ohne Zweifel ein entscheidender Faktor.

Rafael Baltzer aus Ennepetal. Foto: Privat

Trotzdem stand er nach Beginn der letzten Runde auf Platz zehn. Mit allem Maß an Spannung, die der Rennsport bietet, überquerte er schließlich als 13. die Ziellinie. Der Elfjährige blickt dennoch mit großer Zufriedenheit auf das Wochenende. Sowohl aufgrund seiner Leistung, als auch der zahlreichen Unterstützung, die ihm seine Familie und einige Fans mit auf die Strecke gaben. „Es war schon sehr aufregend. Als ich mich ins Kart gesetzt habe, war ich zitterig, aber als ich auf der Strecke war, war ich entspannt“, erklärt Rafael Baltzer.

Seine anfängliche Nervosität ist verständlich. Das neue Kart ist um Weiten größer, die PS-Zahl hat sich auf 24 verdreifacht. Dass der Ennepetaler über die geringste Erfahrung des Teilnehmerfeldes verfügt, war von vornherein klar. Entsprechend sieht es auch Vater, und gleichzeitig Mechaniker, Markus Baltzer: „Das Rennen war da, um zu gucken, wie er zurecht kommt. Ob wir diesen Schritt auch gehen können.“

Dieser Frage gab Rafael mit seiner beachtlichen Leistung die Antwort. Auch wenn es in den kommenden Wochen für das Karttalent nicht leichter werden mag. Denn bei den aktuell noch niedrigen Temperaturen fehlt den Fahrern während des Rennens teilweise der nötige Grip. Umso mehr Kraft müssen diese aus sich raus locken, um nicht von der Strecke zu fliegen. „Wir müssen gucken, ob er sicher fahren kann. Wenn nicht, müssen wir mal ein Rennen ausfallen lassen“, schildert Vater Markus.

Was Rafael jedoch Sicherheit und Selbstvertrauen verleihen dürfte, ist sein Umfeld. Natürlich wird er gänzlich durch seine Angehörigen unterstützt. „Für uns steht einfach die Familie im Vordergrund. Er ist nun mal ein ganz normaler Elfjähriger“, so Mutter Isabel. Denn im jungen Alter ihres Sohnes hat der Spaß, auf sowie neben der Strecke, oberste Priorität.

Rafael Baltzer bekommt große Unterstützung von der Familie. Foto: Privat

Ebenso dafür verantwortlich wie Rafaels Familie sind seine Mitstreiter. Da nämlich trotz seines Klassenaufstiegs der gleiche Veranstalter die Rennorganisation übernahm, waren nicht nur die Gegner seiner alten Kartklasse, sondern im Zuge dessen auch viele bekannte Gesichter vor Ort. Denn über die Zeit konnte der junge Ennepetaler während seiner Wettbewerbe viele Freundschaften schließen. Aber auch ältere Fahrer sind nach seinen Rennen auf ihn zu gekommen. „Er wird von den anderen angenommen und sogar von ihnen in deren internes Fahrerlager gelassen. Das ist nicht üblich, weil man sich auch was abgucken könnte“, so Markus Baltzer.

Kind sein steht im Vordergrund

Abseits der Rennstrecke steht das Kind sein für Rafael an erster Stelle. Trotzdem versucht Markus Baltzer seinem Sohn vor sowie nach dem Rennen ein gewisses Verständnis für den Sport beizubringen. Beim Kartfahren muss auf zahlreiche Dinge geachtet werden. Wie beispielsweise die diversen Einstellungen des Motors. „Das muss irgendwann von alleine kommen“, hebt Vater Markus hervor. Dies hat in einem derart jungen Alter allerdings noch etwas Zeit. Viel größere Schwierigkeiten, die einen treuen Begleiter des Kartsports sind, sind die Finanzen.