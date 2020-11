Fußball-Junioren leiden unter dem „Lockdown“

Spätestens seit Anfang November liegen die Fußbälle in Nordrhein-Westfalen unberührt im Materialschuppen. So auch in Sprockhövel, Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm. Seitdem der zweite Corona-Lockdown gilt, sind den Fußballklubs die Hände gebunden – der Spielbetrieb pausiert, organisiertes Training ist untersagt.

Und das zum Leidwesen der jungen Fußballer. Sie vermissen nicht nur die regelmäßige Bewegung, sondern auch den Kontakt mit den Teamkollegen. Oft fehlt die Motivation zum digitalen Heimtraining. Umso kritischer sehen es die Spieler, dass der Schulsport weniger eingeschränkt stattfindet.

Für Louis Gaspers aus der C1-Jugend der SpVg Linderhausen steht am Märkischen Gymnasium in Schwelm zweimal wöchentlich Sportunterricht auf dem Stundenplan. Trotz Corona. Step-Aerobic während der Einzelstunden, Volleyball in der Doppelstunde. „Eigentlich können wir die Abstände noch gut einhalten. Das geht allerdings nicht, wenn wir mit über 20 Personen Volleyball spielen“, sagt der Achtklässler. Der 13-Jährige zeigt wenig Verständnis. „Meiner Meinung nach ist es sinniger, auf dem Fußballplatz an der frischen Luft Sport zu treiben. Dort ist außerdem viel mehr Platz.“

Heimtraining sorgt für Motivationstief

Um während der Fußball-Trainingspause zumindest etwas Ansporn für Bewegung zu bieten, ließ sich Mutter Susanne Gaspers etwas einfallen. Die Trainerin der C2-Junioren der SpVg rief eine Challenge ins Leben, bei der die Himmelstreppe erklommen werden soll. Die Zeiten werden gestoppt und in die Mannschaftsgruppe geschickt. So soll der sportliche Ehrgeiz erhalten bleiben und für ein bisschen Abwechslung im eintönigen Lockdown-Alltag gesorgt werden.

Mit ähnlichen Mitteln versucht auch der FSV Gevelsberg, die körperliche Verfassung über die Fußballpause zu retten. Ein schwieriges Unterfangen, wie Luke Schuberth aus der Gevelsberger B1-Jugend findet. „Wir bekommen per WhatsApp Videos mit Übungen zum Nachmachen geschickt. Das kann man jedoch schlecht mit dem Training am Ball vergleichen“, meint der FSV-Kapitän.

Gewöhnt habe er sich an diese Trainingsmethode noch nicht – auch nicht nach dem ersten Lockdown im Frühjahr. „Damals war es sogar einfacher, sich zu motivieren, um allein etwas Sport zu machen. Es war klar, dass ich was machen muss, um den Kopf frei zu bekommen“, sagt der 15-Jährige.

Zwei- bis dreimal pro Woche versucht sich Schuberth deshalb zu bewegen – allerdings ohne das runde Leder. „Leider sind kaum Bolzplätze in der Nähe und im Garten ist kein Platz“, beschreibt er. Dementsprechend schnell verschwindet das Ballgefühl und ein Trainingsrückstand entsteht – zumindest im spielerischen Bereich.

Eben dieser Rückstand könnte auch für die A-Junioren der TSG Sprockhövel und des TuS Ennepetal auf ihrem Weg entscheidend sein. Für sie steht ein Sprung in die Oberliga-Teams beider Klubs auf dem Spiel.

„Man weiß oft nicht mehr, wofür man das alles macht. Der Sprung in die Oberliga ist groß, vor allem körperlich. Daher können wir uns während der Pause in diesem Bereich verbessern“, sagt Fynn Starker aus der U19 des TuS Ennepetal.

Fynn Starker setzt auf Krafttraining

Der 17-Jährige nutzt den Lockdown für hantelbasiertes Muskeltraining. Zusätzlich zum vorgegebenen Trainingsplan. „Es fällt mit aber schwer, den Vorgaben zu Folgen und mich zu motivieren. Da die Spieltage ausgesetzt sind, weiß man oft nicht mehr, wofür man das alles macht“, sagt Starker. Lediglich einmal wöchentlich finden sich die Nachwuchskräfte online zusammen, um sich zu unterhalten.

Anders bei der TSG Sprockhövel. Das Team um U19-Kapitän Mick Steffens trifft sich zweimal pro Woche zu einem Video-Training über die Plattform Zoom. „Unser Athletik-Trainer leitet die 30- bis 45-minütigen Einheiten mit Kraft-, Stabilisations- und Koordinationsübungen. Das war im Frühjahr noch anders. Damals mussten wir uns selbst bei der Ausführung filmen und die Videos hochladen. Später haben wir ein Feedback dazu erhalten“, schildert Steffens.

Durch die Videokonferenz ist immerhin der Sichtkontakt sowie eine kurze Unterhaltung mit den Teamkollegen möglich. Das Miteinander und den Austausch in der Kabine oder direkt auf dem Sportplatz könne die Methode aber nicht ersetzen, erklärt der Kapitän der Sprockhöveler A-Junioren.

Deshalb sehnen sich die Nachwuchstalente aus dem Ennepe-Südkreis danach, wieder auf den Fußballplatz miteinander trainieren zu dürfen. Schließlich haben sich die Konzepte für einen eingeschränkten Trainingsbetrieb bereits im Frühsommer bewährt.