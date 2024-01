Fußballszene trauert um Trainer-Legende Karl Knoche

Ennepetal Jugendtrainer des TuS Ennepetal verstirbt im Alter von 73 Jahren. Große Verdienste um den Nachwuchsfußball im Kreis Hagen/Ennepe-Ruhr.

Die Fußballszene im Kreis Hagen/Ennepe-Ruhr trauert um Karl Knoche. Der Trainer der A-Junioren des TuS Ennepetal in der Bezirksliga verstarb am vergangenen Samstag im Alter von 73 Jahren. Sein Tod reißt eine Lücke, die der Verein nun schließen muss. Knoche hatte die U19 der Ennepetaler zu Beginn der Saison 22/23 übernommen und bis zu seinem Tod betreut, zuvor war er ebenfalls schon lange Jahre im Jugendbereich des TuS aktiv und formte dabei einige Spieler, die heute zum Oberliga-Kader gehören. Knoches Tod sorgt auch im gesamten Fußballkreis Hagen/Ennepe-Ruhr für Trauer.

Die längste Zeit als Fußballer verbrachte Karl Knoche beim TuS Esborn, für den er als Spieler, Trainer und Vorsitzender aktiv war. „Wir verlieren einen Freund, einen Gestalter, eine Frohnatur. Unzählige gemeinsame Momente bleiben für immer in unserer Erinnerung“, heißt es in einer Beileidungsbekundung des Vereins, den Knoche über Jahrzehnte in verschiedenen Funktionen geprägt hatte.

Viele Jahrzehnte im Jugendfußball aktiv

Mit Beginn der Corona-Pandemie hatte sich Knoche vom aktiven Geschehen zurückgezogen, ehe der TuS Ennepetal ihn für ein erneutes Engagement im Jugendbereich überzeugen konnte. „Dann hat man mich wieder belabern können“, sagte Knoche 2022 in seiner für ihn bekannten direkten Art und Weise. Gemeinsam mit Olcay Zaraoglu, der selbst in der Jugend unter Knoche spielte, trainierte Karl Knoche die A-Junioren des TuS Ennepetal. „Karl war der Grund, warum wir in der vergangenen Saison überhaupt den Klassenerhalt geschafft haben. Der Schock sitzt tief“, sagt Zaraoglu.

Knoche trainierte in der Vergangenheit überwiegend im A-Junioren- und Seniorenbereich und betreute in den vergangenen Jahrzehnten viele Teams, unter anderem Mannschaften des Hasper SV, TuS Esborn, Hilalspor Haspe oder dem SC Wengern.

