Um den Fußball-Regionalligisten Wuppertaler SV ist es derzeit nicht so gut bestellt. Sportlich läuft es nicht so gut. Immerhin scheint es finanziell einen Lichtblick zu geben, zeichnet sich für den 18. Dezember eine Zustimmung für den Insolvenzplan ab. In der Liga setzte es in den vergangenen sechs Spielen fünf Niederlagen. Mit dem 1. Dezember ist Gaetano Manno, ehemaliger Spieler der TSG Sprockhövel, neuer Co-Trainer – mit dem eine Trendwende gelingen soll. Bisher war Manno für die Spielbeobachtung und das Scouting bei den Bergischen zuständig.

Als Kapitän Aufstieg in Westfalenliga

Diese Verpflichtung von Gaetano Manno, der zuletzt mit der SpVg Hagen 11 als Mannschaftskapitän den Aufstieg von der Landesliga in die Westfalenliga geschafft hat, zählt zu einer der Maßnahmen von Cheftrainer Alexander Voigt, um aus der sportlichen Krise zu gelangen. Manno soll neue, erfolgreiche Impulse setzten. Idealerweise können die bereits am heutigen Mittwoch greifen, wenn die Kicker aus der Bergischen Metropole gegen Tabellennachbarn SV Straelen im Zoostadion spielen (Anstoß: 19.30 Uhr).

Kapitän des Landesliga-Vizemeisters und Westfalenliga-Aufsteigers SpVg Hagen 11: Gaetano Manno. Foto: Axel Gaiser

Der Wuppertaler SV rangiert auf dem fünftenletzten Platz – bei zwei Punkten Vorsprung vor der Abstiegszone. Die belegen derzeit SF Lotte, SV Lippstadt, SV Bergisch Gladbach, Bonner SC und Schlusslicht RW Ahlen. Die Wuppertaler könnten mit einem Sieg gleich zwei Tabellenplätze gut machen. Der SV Straelen steht (noch) um einen Platz und einen Punkt besser dar. Der VfB Homburg könnte ebenfalls von den Wuppertalern eingeholt werden – der Vierzehnte (um zwei Punkte besser als der WSV) ist am Mittwoch spielfrei.

Zweimal für Wuppertaler SV gespielt

Gaetano Manno hatte bereits zweimal für den Wuppertaler SV gespielt – von 2007 bis 2009 sowie 2015 bis 2018. Danach wechselte er zur SpVg Hagen 11, wo er eigentlich noch einen Vertrag bis zum Sommer 2021 besitzt. Der heute 38-Jährige hatte von seinem Stammverein SSV Hagen kommend noch die Stationen TSG Sprockhövel, VfL Bochum II, RW Erfurt, SC Paderborn, VfL Osnabrück, Preußen Münster und Viktoria Köln. „Mein Herz schlägt für den WSV. Ich habe in meiner Karriere die meisten Spiele für Wuppertal gemacht. Ich würde auch gerne in Zukunft für den Verein arbeiten“, hatte Manno im Juni dem Portal reviersport.de gesagt.