Gebeuteltes BW Voerde ohne Chance beim Spitzenreiter

Schwerte/Ennepetal. Die vielen Ausfälle kann der Fußball-Bezirksligist nicht kompensieren und läuft entsprechend der Musik in Westhofen eindeutig hinterher.

In einem eher müden Kick unterlag der FC Blau-Weiß Voerde beim Spitzenreiter VfB Westhofen mit 0:3 (0:2). Dabei enttäuschten beide Mannschaften – zumindest gemessen an ihren Ansprüchen. Meisterschaftsverdächtig war das jedenfalls nicht, was sie im Dauerregen den wenigen Zuschauern boten.

Die Gastgeber sorgten schnell für klare Verhältnisse. Allerdings mit tätiger Unterstützung der Gäste. Schon nach gut drei Minuten erzielte Emre In die Führung, Torjäger Giuseppe Restieri erhöhte Mitte der ersten Halbzeit auf 2:0. „Zu beiden Toren haben wir die Westhofener eingeladen“, ärgerte sich Voerdes Coach Emrah Özüsaglam. Beim ersten bekam Voerde einen Freistoß aus 19 Metern nicht geklärt, beim zweiten landete ein Rückpass im Spielaufbau bei Restieri, der sich die Chance nicht nehmen ließ.

Schipnik verpasst den Anschlusstreffer

Danach verflachte die Partie. Die personell angeschlagenen Voerder, von den fünf Spielern auf der Bank waren zwei Torleute sowie zwei „Aushilfen“ aus der zweiten Mannschaft, bemühten sich, brachten aber kaum einmal ein vernünftiges Passspiel zustande. Immer wieder schlichen sich Ungenauigkeiten ein, landete der Ball in den Beinen eines Gegenspielers.

Trotzdem hatte Tobias Schipnik im ersten Durchgang die Chance zu verkürzen, sein Kopfball landete aber nicht im Netz. „Mit der personellen Situation war heute nicht mehr drin“, bekannte der BW-Coach und fügte hinzu: „Wir sind dem Gegner damit genau gelegen gekommen.“ Zu allem Überfluss musste er Tolga Dülger nach einer guten halben Stunde auch noch verletzt auswechseln. Für ihn kam Tim Zawadzki.

Auf der anderen Seite liefen auch die Gastgeber ihren Ansprüchen weit hinterher. Ihnen reichte es, ihren Zwei-Tore-Vorsprung zu verwalten und nicht viel mehr tun zu müssen, als unbedingt nötig.

Höhepunkte gab es dadurch kaum noch. Hier mal ein Ball, den Hakenberg fallengelassen hatte, den Westhofen aber nicht nutzte, dort ein Distanzschuss, der knapp am Voerder Tor vorbeiging, und auf der anderen Seite der Versuch eines Fallrückziehers, bei dem der Ball jedoch an die eigene Hand sprang.

Özüsaglam hofft auf kommende Woche

Nein, es war nicht der Tag der Voerder. Mit dem 3:0 war die Partie denn auch nach einer knappen Stunde Spielzeit praktisch vorzeitig entschieden. Das sah BW-Coach Emrah Özüsaglam genauso. Er brachte für die letzten Minuten noch Robin Kühnreich und Pascal Schürstedt auf den Platz und stellte fest: „Wir nehmen die Niederlage hin und müssen sehen, dass wir nächsten Sonntag wieder erfolgreicher spielen.“ Dann kann Özüsaglam wieder auf einige der Spieler zurückgreifen, die gestern gefehlt haben.

